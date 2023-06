ZEJNA OTVORILA DUŠU! EVO U KOGA JE BILA JAKO ZALJUBLJENA: Zaista ih puno gotivim i uvek sam tu za taj deo POPULACIJE (VIDEO)

Pevačica Zejna Murkić otkrila je interesantne detalje oko Poljske i žurke u kojoj su prisustvovali ljudi koji prema seksualnosti imaju otvorena shvatanja.

Pevačica je gostovala u Puls Srbije kod Ivana Gajića dotakla se o svim aktuelnostim i budućim projektima koji je očekuju.

Na pitanje o svom budućem koncertu na koji je jako ponosna izjavila je:

- Sve zavisi od tipa veselja tako i biram svoj repertoar pesama. Sada 11. jula u mojoj Loznici pevaću rumbu, napraviću nešto da bude multikulturalno znači biće više različitih žanrova tako da ćemo napraviti nešto jako zanimljivo jedva čekam.

Dotakla se i svoje pesme koja je postala hit u Poljskoj:

- Prezadovoljna sam što je moja pesma tako dobro primljena u Poljskoj, pored moje pesme slušali su i Konstraktu i ostale učesnike evrovizije, ne kažu džabe da dobra pesma uvek dođe do publike. Zapravo to je bio "gej prajd" u Poljskoj, e to mi je posebno drago, i zaisti ih gotivim i uvek sam i zauvek tu za njih, čak je i moj prijatelj deo te populacije i bila sam tokom mladosti zaljubljena u njega eto jedna ekskluziva.

U našoj poznatoj rubrici Kurirov vremeplov zejna je imala zanimljive opservacije:

- Nisam imala sličnih problema kao Aleksandra Kovač te davne 2003 godine, ali jesam da mi nisu tačno izgovorali ime i prezime to mi je baš ono bezveze.

O starijim kolegama, Kebi i Bregoviću imala je samo reči hvale:

- Keba je neko ko ima ogoromnu karijeru. Jako ga poštujem i mislim da njemu nije bitno na kojoj je telviziji on je popularan na kojoj god bio. Nisam imala sličnih tužbi sa televizijama kao Keba ali jesam što se tiče tužbi u vezi deteta. Brega je veliko ime nema mesta gde nije nastupao tako da me ne čudi uopšte ova cifra. Ja znam isto jedno veliko ime naše narodne muzike Sinana tako da mogu da ih uporedim po energijama da su slični.

