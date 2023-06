OVOME SE NIJE NADALA: Ana Ćurčić van sebe nakon saznanja da je njen bivši muž ponovo SLOBODAN! Evo koji je njen komentar

Od juče ne prestaje da se priča o prekidu veze Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića, a danas je potvrđeno da nije reč o pukom traču, već da zaista nisu zajedno.

Kako je Anđela objasnila, "izabrala je porodicu i mir" i odlučila da je najbolje da bude sama, te se vratila kod roditelja, u rodnu Crnu Goru, a povodom svega novinari su kontaktirali Anu Ćurčić, bivšu ženu Zvezdana Slavnića.

- Nisam čula, ne znam za to, a stvarno me to ni ne zanima. Ne interesuje me, nemam nikakav komentar - bilo je sve što je Ana za Pink.rs rekla na temu raskida Anđele i Zvezdana.

