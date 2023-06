"DOŠLA SAM DO DNA" Anđela otkrila sve ono o čemu je ĆUTALA, onome što joj je falilo, pa spomenula i roditelje: Oni su PRESREĆNI

Anđela Đuričić juče je raskinula vezu sa Zvezdanom Slavnićem, a rijaliti učesnica sad je otvorila dušu o svom boravku u rodnoj Crnoj Gori, porodici, te novom životu posle emotivnog kraha.

- Došla sam bila do dna. Sinoć sam bila sa drugaricama. Ženske priče i tračevi... (smeh) Voće, kokteli... Baš mi je to trebalo! Treba mi društvo koje nije rijaliti društvo. Nisam znala da su prijatelji uz mene. Stalno su do mene dolazile lažne informacije u rijalitiju - istakla je.

- Moji se nikad nisu odrekli mene. Kad sam padala, sve jače su bili uz mene. Presrećni su roditelji sad zbog svega, što idem u nove pobede - kazala je Anđela Đuričić.

- Mama uvek stoji na balkonu i gleda gde sam ja, da li sam otišla... (smeh) Pravim planove, a Bog nam se smeje! Roditelji i treba da nam budu vetar u leđa, ali želim da imam svoj posao, svoj stan, sve ću da uzmem svojim parama. Toliko mogu. Put me vuče ka voditeljstvu, biću maksimalno dobra u tome - dodala je ona za "Hype".

