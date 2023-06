"TI MRZIŠ BULIĆEVU PARTNERKU" Gledateljka BRUTALNO napala Anu: Što ti nisu napunili frižder nego ti dali ROLEKS!? Ćurčićeva u ŠOKU

Ivana Šopić večeras je ugostila Anu Ćurčić i Lepog Miću, a kasnije će im se pridružiti i Aleksandra Nikolić, koja zbog dolaska iz Hrvatske kasni.

Usledilo je prvo telefonsko uključenje, a gledateljka je odmah krenula da postavlja pitanja Ani.

Imala bih par pitana za Anu Ćurčić, po čemu si "Ana Nacionale"? - pitala je gledateljka.

Morate da pitate kumu i admina grupe, pa da vam daju odgovor, a ja stvarno ne znam. Ja sebe nisam tako prozvala - odgovorila je Ana.

- Zna se šta znači biti nacionale, a ne znam da li su to njih dve. Prošli put ste u gostovanju "Narod pita" rekli da Vam je frižider prazan, posle 30 minuta ste duvali sa Roleksom koji je Aca kupio. Vi se hvalite Roleksom, ne znam što vam nisu napunili frižider. Kuma i Aca Bulić su pokazali kutiju punu kartica za glasanje, to je bilo na Instagramu. Vi ste s mržnjom komentarisali Acinu partnerku i rekli da ima 15 Roleksa - govorila je gledateljka.

- Ja vas pozdravljam. Rekla sam da ima sedam. Pitate neka pitanja, bojite se da li imam da jedem, a očigledno nismo gledali istu "Zadrugu", čim me to pitate, a i žena ste. Hvala Pink televiziji što sam došla do svoje pravde, a tek ću da dođem. Vama se zahvaljujem na saosećanosti koju ste mi dali kao ženi, a pitali ste me samo za Acu Bulića, Roleks i frižider. Polemiše se da li je Acina žena ljubomorna, a treba valjda da mi kaže da živim punim plućima - dodala je Ana.

