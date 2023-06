ALEKS NE MOŽE DA STIGNE IZ HRVATSKE! Nikolićeva ima problem na aerodromu odmah se oglasila: Šta da radim nije do mene

Aleksandra Nikolić, večeras gostuje u emisiji "Narod pita", zajedno sa drugoplasiranom zadrugarkom Anom Ćurčić i bivšim cimerom Lepim Mićom.

Aleksandra Nikolić je napustila Crikvenicu, gde je prethodna četiri dana bila sa verenikom Filipom Carem, a sada se oglasila iz Zagreba, sa aerodroma "Franjo Tuđman".

Kako je istakla, došlo je do nepredviđenih okolnosti i njen let je pomeren, a to su joj kasno javili.

- Stiže mi milion poruka da li stižem u emisiju. Da, stižem. Pomerili su mi let i kasno su mi javili, ali stižem. Kasniću, ali šta da radim, nije do mene. Izvinjavam se svima, bitno je da dolazim u emisiju - poručila je Aleksandra putem svog Instagrama.

Koliko vidimo, ona je u beloj atlet majici, sa zavezanom kosom, pa možemo zaključiti da po dolasku u Beograd tek mora da se spremi, a onda pridruži gostima u studiju.

Podsetimo, njen bivši dečko Dejan Dragojević je nedavno, na pitanje da li smatra da ima i njegove zasluge za njenu pobedu u rijalitiju, za "Pink" rekao:

- Smatram da nema nijedna moja zasluga, jer sve što je prikazano moralno se kosi sa svim ljudskim načelima. Sve što se tiče pobednika smatram da nema nijednu moju stvar, niti kvalitetno delo. Njena pobeda nije moja. Ljudi imaju pravo da podržavaju koga hoće, to na meni nije. Ja sam rekao ko je po meni trebao da pobedi, a narod je rekao svoje. Meni to ne smeta. "Zadruga" mi je samo dobro donela, evo kod kuće sam.

