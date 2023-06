"NISMO OTPEVALE NI JEDNU PESMU, A BILE SMO UREDNO PLAĆENE!" Barbike o najčudnijoj svadbi: Tamo su bili Marija, Adil... (VIDEO)

Suzana Vasić i Sladjana Vasić su sestre bliznakinje i poznate srpske pevačice koje su poznate pod umetničkim imenom "Barbike". One su postale popularne u Srbiji i regionu Balkana tokom devedesetih godina prošlog veka.

Barbike su ostale aktivne u muzičkoj industrij i tokom godina, popularnost im je ostala konstantna. Njihove pesme iz devedesetih godina i dalje su omiljeni hitovi mnogih ljubitelja domaće muzike.

Bilo kako bilo, one iza sebe imaju bezbroj veselja, slavlja i to sa zvučnim imenima domaće estrade, a sada su otkrile koja svadba ima je ostala upamćena kao najčudnija.

Duo je gostovao u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, te su otvorile mnoge teme oko srži estrade, a prvo su odgonentnula kako je izgledala ta nesvakidašnja svadba.

- Sećam se veselja, radile smo od ujutru kod domaćina kući, pa je trebalo u salu da odemo. Mi smo došle u salu, tu je bila Marija, bio je Adil, dosta pevača. Nama se desilo to da tamo niti jednu pesmu nismo otpevale, a dobile smo novav i tako dalje. To nam se jedino tada desilo, toliko neverovatna situacija. To se desilo jer je bilo puno pevača - rekle su Barbike.

