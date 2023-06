OGLASIO SE OTAC POKOJNOG VIDOJA POSLE PRIZNANJA NIKOLINE PIŠEK: Miša Grof sinovljevoj udovici poručio samo jedno

Miša Grof oglasio se nakon priznanja Nikoline Pišek o poslednjem danu Vidoja Ristovića.

Voditeljka Nikolina Pišek pre više od godinu dana je izgubila supruga Vidoja Ristovića, a vest o njegovoj smrti ju je zatekla dok je bila u Zagrebu sa ćerkom i čekala njega da dođe. Ona je sada otkrila detalje njegove smrti, kao i da je žena koja je bila sa njim u stanu zaista njegova ljubavnica.

- Nazvala me njegova majka, to je bilo u neke sitne noćne sate, ja igrom slučaja nisam spavala, ne znam zašto. Rekla je: 'Vido je umro', a ja sam rekla - 'Je li Vama dobro? Šta se događa Marija?' Jednostavno to neko vreme nisam procesuirala - ispričala je Nikolina.

- Pa manje više sve što je napisano je istina - priznala je Nikolina, pa na pitanje da li su bili verni jedno drugom rekla:

foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić

- Pa ja jesam - rekla je i priznala da nije pretpostavila da je bio neveran.

- Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njime, a moj svekar je to formulirao kao masaža... Sve je jako čudno uglavnom zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zatajenja srca - ispričala.

Tim povodom Vidojev otac Miša Grof je kratko poručio:

- Trenutno ne mogu da pričam, na klinici sam kod prijatelja. Pustite budalu... - rekao je Miša, pa dodao:

- Zovite me kasnije, pa ću vam sve ispričati -završio je Miša za Republiku.

kurir.rs/republika.rs