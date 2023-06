ISTINA JE SVE ŠTO SE PISALO Nikolina Pišek o nagađanjima o smrti pokojnog Vidoja: Žena koja je bila u stanu bila je u vezi s njim

Nikolina Pišek prvi put je progovorila o smrti supruga Vidoja Ristovića i tvrdi da je u stanu u kojem je preminuo bila prisutna i jedna ženska osoba.

Nikolina je prvo otkrila da joj je Vidojeva majka saopštila vest da je njen suprug preminuo, a da je ona neko vreme bila u šoku.

- Nazvala me njegova majka, to je bilo u neke sitne noćne sate, ja igrom slučaja nisam spavala, ne znam zašto... rekla je: 'Vido je umro', a ja sam rekla: 'Je li Vama dobro? Šta se događa Marija?' Naprosto to neko vreme nisam procesuirala... - ispričala je voditeljki Tatjani Jurić u "Skip Or Beep".

foto: Printscreen/Instagram

Kako do sada nije komentarisala nagađanja o noći kada je njen suprug preminuo, a sada je potvrdila da je Vidoje, u stanu bio sa ženskom osobom.

- Pa manje više sve što je napisano je istina - priznala je Pišek.

- Bili ste verni jedno drugome? - nastavila je voditeljka podkasta.

- Pa ja jesam - odgovorila je Pišek i rekla da nije pretpostavila da joj je suprug bio neveran.

- Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njime, a moj svekar je to formulisao kao masaža... Sve je jako čudno. Uglavnom, zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zatajenja srca - rekla je Nikolina.

foto: Kurir/A.J.Panić, Aleksandar Jovanović Cile

I sama je priznala da ju je to saznanje jako naljutilo, ali da je shvatila da od razmišljanja o Vidojevom neverstvu nema ništa i da se mora fokusirati na decu.

- Imala sam trenutke kada me to jako ljutilo, ali onda sam shvatila da je to jako nebitno i da gubim energiju, a imam puno važnije probleme u životu i stvari koje moram rešavati, na koje se moram fokusirati...decu o kojoj moram da brinem - dodala je.

Nikolina je dalje nastavila da priča o najtežim danima koji su je sačekali tek nakon Vidojeve sahrane, jer je, kako kaže, stalno bila na meti zluradih komentara javnosti.

- Shvatila sam da ljude užasno iritira da si živ i radno sposoban, da funkcionišeš. Ja na moju žalost jesam donekle javna osoba, neko je dobro izvukao paralelu i rekao javna osoba kao javni klozet, ja ne želim biti javni klozet i ako ispada vrlo često da jesam i svako ko ima potrebu da napravi nuždu ima priliku da to i učini. Ima ih takvih dosta, neki to rade kontinuirano. Niko mi ne bi zamerio da radim bilo kakav drugi posao... Da sedim u neku kancelariju i radim za računarom, niko se ne bi užasno uznemirio što bi se ja nakon nekog vremena krenula baviti svojim poslom. Ljude je užasno uznemirilo što sam se ja počela baviti svojim poslom koji je, Bože sačuvaj, javni posao - tako da je to bilo neprimereno - požalila se i nastavila.

foto: Printscreen/Politika, Aleksandar Jovanović Cile

- Ja sam odustala od te crnine kada mi je ona prestala goditi, jer neko vreme mi je godila, postoje razlozi ti svetovni običaji koliko god izledali bizarno zapravo imaju smisla... Jer se te želiš da se sakriješ, utopiti i poručiti svima da odstupe, ali mom slučaju niko nije odstupao, tako da mogla sam se ja zamotati u crno od glave do pete i napraviti prorez za očima - to bi bilo isto. Ta crnina moja nije odbijala napade drugih što inače u normalnim situacijama radi. Te postavke nisu radile u mom slučaju, onda sam ih ja maknula - zaključila je.

