ISTETOVIRAO NJEN LIK, KUPOVAO JOJ OGRLICE, PLAĆAO SVE! Ko je PRVI MUŽ Ane Ćurčić? Završio FAKULTET i bavi se ozbiljnim poslom

Pričalo se da je Ana Ćurčić prevarila muža, sa kojim ima dvoje dece Luke i Ive, sa Zvezdanom Slavnićem, sa kojim je kasnije otpočela vezu i bila 13 godina u vanbračnoj zajednici.

Za sve vreme rijalitija, prvi muž ostao je po strani, nije želeo pred kamere, niti je davao izjave. Kako je drugoplasirana zadrugarka govorila, njih dvoje su i dan danas u dobrim odnosima.

Misteriozni bivši muž Ćurčićke A. K, koji na Fejsbuku još uvek čuva uspomenu iz 2011. godine u vidu fotografije na kojoj su njih dvoje sa naslednikom, fakultetski je obrazovan i bavi se ozbiljnim poslom.

A.K. nakon razvoda od Ane zasnivao je svoju porodicu, a Ana je u dobrim odnosima i sa njegovom sadašnjom suprugom.

- Rastala sam se od bivšeg muža, a volela sam ga. Sećam se da sam u srednjoj školi spavala kod njega, a trebalo je da učim hemiju, a meni te prirodne nauke nikada nisu išle, a on je bio strog za moju školu. Ustajem ja u sedam ujutro, o on je celu moju svesku ispisao, sve je uradio. Stalno me je čekao posle škole - prisetila se Ana u "Zadruzi".

- Jao preslatko, kako je divan - rekla je Slađa.

- Znaš kada smo došli jednom kod moje majke, i on meni dođe i kaže:"Podigni mi majicu", i ja vidim moj lik i moje ime, znaš da sam tada bila na ne znam ni ja kojem nebu - rekla je Ana.

foto: Ata Images

- Jao istopila sam se - osmehnula se Slađa.

- Slušaj ovo kupio mi je starke kada sam išla na ekskurziju, i došao da mi ih donese, ja presrećna, a u patiku mi stavio pare da sam mogla sve da počastim na ekskurziji - pričala je Ćurčićka.

- E to je ono pravo, posle njega su svi nebitni - rekla je Slađa.

kurir.rs/blic

