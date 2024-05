SRPKINJE BLIZNAKINJE REDAK FENOMEN Sestre iz naše zemlje 1 u milijardu! ŠOK usledio tokom TRUDNOĆE: "To je naša TELEVISA PRESENTA"

Skoro pa svaki četvrti blizanac je slika u ogledalu svog brata ili sestre. I uvek je iznova fascinantan njihov život. Interesantno je da čak u svetu ima više blizanaca nego bliznakinja, ali koliko zapravo znamo o njima?

Srpkinja koja ima sestru bliznakinju objavila je na svom X nalogu emotivnu ispovest o odnosu sa svojom sestrom.

Ono što je fascinantno jeste da je njihov DNK 100 odsto identičan i šansa da se takvo nešto desi je 1 na prema 13 milijardi.

- Verujem da ste barem jednom čuli ono čuveno da kad jednog blizanca uštineš drugog boli. Mnogo puta tokom godina su me ljudi pitali to. E pa ovaj niz je o tome da li je to moguće - započele su svoju priču, pa nastavila:

- Ne pišem ovo sa naučne strane, iako sam i sama godinama fascinirana činjenicama koje pročitam o identičnim blizancima, već kao neko ko živi to ceo život. Dakle, imam identičnu bliznakinju, 10 minuta stariju. Naš DNK je (potvrđeno analizama) 100% identičan, odnosno takvi blizanci se zovu prirodni klonovi. Šansa da se desi blizanački par poput našeg, izračunato je da je 1 u milijardu na ovih 13 regiona. Uprkos tome, nas dve ne izgledamo identično i to je ono što mnoge zbunjuje. Naizgled smo iste, isti nam je glas, boja kose, očiju ali razlike su uočljive i na prvi pogled i na takvim blizancima zapravo, tačno vidiš uticaj sredine na genetiku.

- E sad dolazimo do odgovora. Pošto smo nas dve jedna jajna ćelija koja se podelila u nekom trenutku, teorija koju živimo je da smo mi na nekom nivou još uvek JEDNO. U svakom životnom iskustvu. Ali tokom naših trudnoća sve je postalo jasnije.

- Tokom njene trudnoće sam osećala sve njene bolove i kontrakcije, a ona svoje ne. Kao da sam ih preuzela onda kad ih je ona potisnula. Dok tokom moje trudnoće ona je imala kompletan hormonski disbalans i ludilo koji je preuzela, a ja samo mir u glavi. Uvek osećamo kad je druga uznemirena ali kada se dešavaju velike stvari jednoj to potpuno okupira onu drugu. Tako da da, identični blizanci veoma osećaju onog drugog, kao da se njima to dešava.

- Veza između nas je toliko jaka da, ne prođe sat vremena da se ne dopisujemo. Praktično usput, ceo dan pričamo. Ne možemo da zamislimo život jedna bez druge, uopšte ni u jednom scenariju ni sa 100 godina, ni na drugom svetu ako postoji. To nam uvek u sekundi natera suze na oči.

- A o ljubavi bih mogla danima da pričam, jel znate kako volite dete, koje je deo vas? Zamislite kako volite nekoga ko je pa zapravo……VI. Najviše! Nadam se da ćemo uvek biti zajedno jer za drugačiji život ni ne znamo Ona je uvek moja prva zahvalnost.

I na samom kraju...

- Iako su identični blizanci zaista retka pojava, muž moje bliznakinje takođe ima identičnog blizanca i to je to, televisa presenta!