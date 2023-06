"JELENINU DECU DOŽIVLJAVAM KAO SVOJU!" Sloba Radanović otvorio dušu: Rijaliti je DAR od BOGA! Samo mu ON FALI

Pevač Sloba Radanović juce je napunio 33 godine, a tim povodom organizovao je žurku na kojoj je okupio porodicu i najbliže prijatelje.

Prethodna godina bila mu je uspešna kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Postao je otac sina Damjana.

foto: ATA images

- Nisam poželeo ništa, samo sam se zahvalio za sve što imam. Sve što bih više poželeo bilo bi sebično. Ovde su svi koje volim, fali mi otac samo, kaže setno Sloba i dodaje:

- Ne zovem toliko veliki broj kolega jer se slabo družim sa estradom. Tu su oni koji su mogli da dodu, oni koji nisu bice prilike.

Uz Slobu je sve vreme uživa njegova supruga Jelena Radanović, koja mu je, kako kaže ove godine donela na svet najlepši poklon.

foto: ATA images

- Poželela sam mu da ostane takav kakav jeste i da se ne menja. Sada ima sina, kojeg je uveliko razmazio - kaže ona, a Sloba dodaje:

- Jelena je stroža od mene u svemu. Ja nisam strog.

Sa Slobom i Jelenom i njihovim sinom Damajanom, žive i njeni sinovi iz prvog braka.

- Ja njih doživljavam kao svoju decu, tu nema nikakve razlike niti ću ih ikada razlikovati od Damjana. Damjan jeste moja kriv, ali iako oni nisu, ja ih obožavam, kaže Radanovic koji otkriva da mu supruga bira odecu za nastupe i izlaske jer je on nemaran po tom pitanju.

Na pitanje da li bi voleo da sin nasledi muzički talenat, pevač je iskren.

- Pa i da ne nasledi, samo nek je živ i zdrav - kaže Sloba kojeg skoro svakog vikenda vidamo na aerodromu kada se vraća sa nastupa "preko grane".

- Navikao sam da spavam po tri, četiri sata i da mogu da funkcionišem, mogu i da ne spavam. Imam koktele koje uzimam povremeno, ali se trudim da živim takav život da mi ne trebaju. Jelena nije ljubomorna kada idem na nastupe, nemamo tih problema - kaže Radanović, nakon čega smo pitali Jelenu da li joj je teško sa trojicom dečaka kada Sloba ode na nastup.

foto: Printskrin/Instagram

- Nije lako tokom vikenda, a onda mi je ponedeljak slobodan dan - kaže kroz osmeh.

Mnogi koji su popularnost stekli u rijalitiju na kraju se ograduju od ovog formata. On je pred kamerama prevario tadašnju suprugu Kiju Kockar sa Lunom Đogani, pa je to mesecima bila glavna tema domaćih medija. Ipak, Sloba kaže da na rijaliti ne gleda tako.

- Ne moram da se ograđujem, to je bio deo mog života. Možda ne bih bio ovde da nije bilo rijalitija, sve je to bilo kako je Bog želeo da bude. To je od Boga - kaže Sloba kome je sve najbolje poželeo rijaliti cimer Bora Santana.

- Bora je mnogo dobar i iskren čovek, volim to što nije pokvaren i uvek će biti rado viđen gost kod mene.

Kurir.rs/ Blic

Bonus video:

00:20 Sloba Radanović uživa sa bebom