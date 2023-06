ALEKS NIKOLIĆ O ZARADI I RADU U BUJANOVCU: Zarađivala sam i po 5.000 evra to je PROKLET novac! Pobednica otkrila sve detalje

Aleksandra Nikolić je u u jednoj svojoj ispovesti pričala o svom odlasku u Bujanovac, te je tvrdila da je krenula putem animir dame, kako bi mogla majci da kupi lekove i da život.

- Prijatelj me je nagovorio da uđem u "Zadrugu". I tada se po ćoškovima kuće govorilo da sam ovakva ili onakva. Niti sam bila u Turskoj u zatvoru, niti sam se bavila prostitucijom. Priznala sam da sam radila kao promoterka, kao animir - dama - izjavila je Nikolićeva.

foto: Petar Aleksić

- Ja sam želela da stvorim nešto od svog života. Da ga promenim. Da ne radim posao koji sam radila pre ulaska. Meni su ljudi tamo pričali da postoje dokazi da sam radila ovo ili ono. Uvek je postojao neki crv sumnje kada sam to radila, plašila sam se za svoju sigurnost. Hvala Bogu, imala sam sreće. Od toga može fino da se zaradi, od 1000 - 5000 evra. Ali to je proklet novac. Kako dođe, tako i ode. Znam za nekoliko devojaka koje su radile isto što i ja, ali samo nikada nisu javno priznale to. Ja sam radila grudi i usne. To sam videla od devojaka koje su radile. Meni je greška to što sam uradila ova prevelika usta. Meni su tu svašta nudili. Stanove, sumanute sume novca, telefone, šoping. Ja sam celog života okružena opasnim momcima - pričala je Nikolićeva, dok je njena majka Slovenka pričala da nije imala pojma da je Aleksandra bila animir dama.

Kurir.rs/ Blic

Bonus video:

00:51 BARBIKE OTKRILE ŠOK DETALJE O ZARADAMA NA ROMSKIM VESELJIMA: Pevačice otkrile ko sa estrade PAPRENO zarađuje na svadbama