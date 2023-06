POPIO VOTKU, IMAO ODNOS S LJUBAVNICOM PA UMRO: Šta je sve policiji ispričala devojka koja je bila s Vidojem u stanu! ŠOK DETALJI!

Nakon što je Nikolina Pišek potvrdila ono o čemu se pričalo od dana smrti njenog supruga, da je preminuo u stanu ljubavnice, bura se ne stišava.

Njen svekar Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, i dalje tvrdi da to nije tačno, drži se verzije da je njegov pokojni sin te večeri bio na masaži, i preti da će objaviti svesku sa imenima muškaraca s kojima je voditeljka navodno varala Vidoja.

Ipak, kako Kurir nezvanično saznaje, D. B. devojka koja je bila s Nikolininim suprugom kada je preminuo 8. maja prošle godine u 44. godini, policiji je tokom uviđaja ispričala da su se poznavali godinu dana i da su te večeri imali seksualni odnos.

- Ta devojka ispitana je na licu mesta. Rekla je da je po zanimanju fizioterapeut i da Vidoja poznaje oko godinu dana. Navela je da je on u braku s Nikolinom Pišek. Ispričala je da je Vidoje kod nje u stan došao dan ranije, oko 21.30 sati i da joj je doneo haljinu za rođendan - priča naš izvor i nastavlja:

- Policajcima je ispričala da je Vidoje popio jednu čašu votke nakon čega su imali seks. Posle toga je zaspao. U nekom trenutku, kako je ispričala, on je prestao da hrče, što do tada to nije bio slučaj i njoj je to postalo sumnjivo. Prišla mu je kako bi proverila da li diše, ali je ustanovila da on ne daje znake života. Tada je pozvala policiju i Hitnu pomoć - kaže naš izvor. Ona je, kako dalje saznajemo, potom pozvala Vidojevu majku.

Vidojev otac Miša Grof se pojavio u stanu u kojem je, kako je policija utvrdila, D. B. bila podstanarka.

- I Miša Grof je dao izjavu na licu mesta. Rekao je da je njegov sin prethodne večeri bio kod njega u stanu i da je odande otišao oko 19 sati kao i da mu nije poznato da je njegov sin imao neki zdravstveni problem te da ne zna zbog čega je mogao da umre.

Podsetimo, obdukcijom je utvrđeno da je Vidoje preminuo usled zapaljenja srčanog mišića, najverovatnije virusnog porekla. Hemijsko-toksikološkom analizom utvđeno je da je Ristović u trenutku smrti bio u stanju teške alkoholisanosti, sa 2,83 promila alkohola u krvi.

Njegova supruga Nikolina je za smrt muža saznala od njegove majke što je ispričala u podkastu "Skip Or Beep".

- Nazvala me njegova majka, to je bilo u neke sitne noćne sate, ja igrom slučaja nisam spavala, ne znam zašto... rekla je: "Vido je umro", a ja sam rekla: "Je li Vama dobro? Šta se događa, Marija?". Naprosto to neko vreme nisam procesuirala - ispričala je voditeljka, koja je izjavila da je ona tokom braka bila verna, ali da je istina sve ono što se pisalo i da je njen suprug preminuo u stanu ženske osobe.

- Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njim, a moj svekar je to formulisao kao masaža. Sve je jako čudno.

Uglavnom, zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zatajenja srca - rekla je Nikolina.

Pozvali smo voditeljku, ali ona nije želela da komentariše ovu temu.

Sandra Rilak

