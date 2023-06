NIKOLIJA PRVI PUT NAKON 10 GODINA O RASKOLU GRUPE ELITNI ODREDI! Pevačica doživela pomračenje i poslala jasnu poruku hejterima!

Nikolija Jovanović priznala je da se godinama unazad bori sa brojnim uvredama i ljudima koji je ne vole.

Naime, Nikolija je navela da je godinama upoređuju sa majkom, Vesnom Zmijanac, kao i da je krive za raspad popularne grupe "Elitni odredi" u kojoj je bio njen partner Relja Popović. Takođe, tu su i uvrede na račun njenog izgleda i rada.

foto: Printscreen/Instagram

Zaljubila sam se u coveka s kojim sam vec 9 godina : “rasturila grupu- kurvetina, treba je ubiti” OK Celu svoju karijeru sve sama placam, nisam niciji projekat, zivim od svoje muzike- uradim pesme za svoju dusu : “ovo je uzas, vrati se na staro” OK ⬇️ — NIKOLIJA (@nikolijaofficia) June 21, 2023

- Donela sam vam novi zvuk pre 10 godina, bila jedini ženski artist ovog žanra u muškom svetu, to mi je tad “mama platila” - OK! Ređala sam hitove svake godine : “Prodala se, prešla u folk, fuj!” - OK! Zaljubila sam se u čoveka s kojim sam već 9 godina : “Rasturila grupu - ku***tina, treba je ubiti” - OK! Celu svoju karijeru sve sama plaćam, nisam ničiji projekat, živim od svoje muzike - uradim pesme za svoju dušu : “Ovo je užas, vrati se na staro” - OK - navela je pevačica i nastavila da nabraja neprijatne komentare koje svakodnevno dobija.

foto: Instagram Printscreen

- “Ne slika decu, šta glumi?”, “Ugoj se, vidi na šta ličiš!”, “Nikad nećes biti kao mama” - OKEJ! Nikada vam nisam svima bila po meri, sa uvredama sam naučila da živim “jer to je deo javnog posla”. Na mržnju nikad neću odgovoriti mržnjom. Nikad neću mahati parama koje sam zaradila. Nikad neću probati da se dopadnem vama koji mi uredno servirate mržnju već više od deceniju. Vi ste Tviter komentar, a moj život su moja porodica, ljubav koja me okružuje, kao i muzika koju radim. Želim vam svima da budete “neuspešni” kao ja i bićete srećni u životu, verujte mi. Niki - napisala je ona na svom Tviter profilu.

foto: Nemanja Nikolić

Njeni fanovi odmah su stali u jenu odbranu i podržali je: "Ne obraćaj pažnju na to, uostalom snimaj ono što voliš, bolje i to nego da se priklanjaš većini i budeš ista kao i ostali", "Ti si jedini ženski izvođač kod kojeg nisam videla trunku mržnje prema nekome", "Ma ti si legenda šta god pričali", neki su od komentara fanova.

