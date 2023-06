U NOĆI VIDOJEVE SMRTI IZNETE DRAGOCENOSTI IZ STANA? Miša Grof ZABRANIO Nikolini da sa ćerkom prespava u njemu! Ovako joj ODBRUSIO

Nikolini Pišek na dan kada je umro njen suprug Vidoje Ristović bilo je zabranjeno da prespava u njihovom stanu na Vračaru. Da uđe u nekretninu u kojoj je živela s mužem kada su bili u Beogradu, kako saznajemo od izvora bliskog porodici, nije dozvolio njegov otac Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof.

Voditeljka je odmah nakon saznanja da je ostala bez supruga došla u Beograd. Zajedno sa svekrom primala je saučešća u njegovom stanu, ali navodno, kada je htela da uđe u stan, nije mogla. On je to izričito odbio.

- Osim što je kao i svi bila zatečena iznenadnom smrću muža, nova muka ju je zadesila kada joj je Miša zabranio da uđe u stan. Ona je htela tamo da ostane sa ćerkom, pitala ga gde da ide s detetom, a on joj je navodno odgovorio da se to njega ne tiče. Rekao je da je policija zapečatila stan. Čuo sam da je Nikolina kasnije, kada je išla u policiju, pitala da li su oni zaista zapečatili stan, ali je dobila negativan odgovor - kaže naš izvor blizak porodici Ristović.

On dalje navodi da je čuo da su u noći Vidojeve smrti iz stana iznete neke dragocene stvari.

- Priča se da je Miša Grof s prijateljima sklonio te vredne stvari iz stana - završava naš izvor.

Miša Grof je dva meseca nakon Vidojeve smrti izjavio da niko pa ni on nije ulazio u pokojnikov stan do četrdesetodnevnog pomena i tom prilikom je optužio snajku da je želela da iz te nekretnine uzme novac i nakit.

- Kada sam joj javio da je Vidoje mrtav, ona je sutradan došla u Beograd i htela je odmah da uđe u stan. Ja sam rekao da kod nas pravoslavaca nije običaj da se prvih 40 dana uđe u taj stan. Kasnije sam shvatio zašto je ona htela da uđe u stan, jer su mi prijatelji skrenuli pažnju da je on imao 60.000 evra u kešu i komplet nakit u tom stanu i da je zato htela da uđe unutra. Bio je i njen nakit koji košta oko 260.000 evra, a koji je nestao. Ona ga je uzela. Ona je iz stana htela da iznese dnevnike u koje je on sve zapisivao. Tu su bile četiri knjige gde je on pisao sve o njihovom odnosu - izjavio je Miša za "Premijeru vikend specijal".

