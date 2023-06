ŠTA SE DEŠAVA S VIDOJEVIM NASLEDSTVOM? Ostavinska rasprava nije počela ni posle godinu dana, a ovu ODLUKU je doneo SUD U HRVATSKOJ

Prošlo je više od godinu dana od smrti Vidoja Ristovića, a ostavinska rasprava, u kojoj treba da se podeli njegova imovina između njegove udovice Nikoline Pišek i dve ćerke iz dva braka, kako saznajemo, i dalje nije počela.

Takođe, suđenje ni po jednoj tužbi koju je voditeljka podnela sudovima u Srbiji protiv bivšeg svekra Vitora Ristovića, poznatijeg kao Miša Grof nije započeto.

- Nikolina ne zna zbog čega nijedan sudski proces u Srbiji nije počeo, niti kada će se to dogoditi. Ona je svekra tužila i za klevetu. S druge strane, u Hrvatskoj je on u oktobru prošle godine podneo tužbu protiv nje, tražio je zabranu prometa nekretninama, kako ne bi mogla da proda kuću koju su ona i Vidoje gradili, jer i za to tvrdi da je on slao novac, što je ona demantovala. Održana su šest, sedam ročišta i tu tužbu je izgubio - kaže naš sagovornik.

Kao što je poznato, Nikolina Pišek traži da ona i njeno i Vidojevo dete dobiju ono što im zakonom pripada, dok njegov otac Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof ne da ništa. On tvrdi da je sva imovina od njegovih roditelja i njegova, tako da Pišekova ne može ništa i da potražuje.

- Ona ne može deliti moju imovinu! Kako bi ona delila moju dedovinu? Nasledio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj. To je bilo oduzeto mom dedu i vraćeno je meni. Nasledio sam i grobnicu od mramora i bronze na Novom groblju koja vredi pola miliona evra. I sada, kako bi ona mogla da deli sa mnom imovinu moga dede i oca, moje majke? Šta će ona deliti, ja ništa ne razumem?! Sve se vodi na mene - izjavio je Miša ranije za Kurir.

On je govorio i kako je njegov pokojni sin Vidoje skupljao skupocene antikvitete, koje će najverovatnije pokloniti istorijskom muzeju.

- Neću valjda dozvoliti da antikvitete koje je on voleo da ona nosi u Hrvatsku ili da razvlači ovde i prodaje ih. On ih je voleo i kupovao ih je, ali ne s njenim novcem, nego s mojim - dodao je.

Podsetimo, Nikolinin advokat je tada izjavio da je ona podnela krivičnu prijavu protiv svekra za nasilje, kao i da je pokrenuta ostavinska rasprava. Takođe je naveo da je Vidoje imao svoju imovinu u Beogradu i da navodi njegovog oca nisu tačni.

- Ta imovina nema veze s imovinom njegovog oca. Ne samo da sam sada advokat Nikoline Ristović nego sam u proteklih godinu dana i sarađivao s pokojnim Vidojem i imam saznanja o njegovim poslovnim aktivnostima, a koje nemaju veze s porodičnom imovinom. Imamo informacije kod koga i gde je ta imovina - izjavio je tada Nikolinin advokat Silvije Hraste za hrvatski RTL.

