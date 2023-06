NOVO OGLAŠAVANJE NIKOLINE PIŠEK O PRETNJAMA MIŠE GROFA! Voditeljka brutalno o porodici pokojnog supruga: Kad bi vi znali...

Voditeljka Nikolina Pišek nedavno je potvrdila nagađanja o okolnostima smrti pokojnog supruga Vidoja Ristovića, a njena priča o maserki u iznajmljenom stanju izazvala je reakciju i Ristovićeve porodice.

Sada je konačno otkrila i kako se nosi sa njihovim, ali i reakcijama javnosti.

"S godinama oguglaš na negativne komentare. Pojedinačni komentar ne može da ugrozi karijeru, ali hajka koja se može dogoditi, a ja sam je preživela, to zna biti stravično opasno. Ja se s tim dobro nosim, ali iza mene su godine treninga. Najgoreg mogućeg. Mene to ne dira, ali ako je maliciozno u usmereno protiv mene s namerom da se nanese šteta meni ili najbližih, onda sam opasna", rekla je Nikolina i osvrnula se na pretnje porodice njenog pokojnog supruga.

foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović Cile

"Ne bi verovali koliko me to ne dotiče. Neko vantelesno iskustvo, kao da se događa drugom. Znam da je to ljudima neshvatljivo jer stalno dobijam poruke 'bravo', 'izdrži', a ja to živim već godinu dana".

Voditeljka je priznala da je tokom karijere znala da se pokaje zbog neke izjave, ali da to ovog puta nije slučaj.

"Jao, kad bi svi samo znali koliko ja još stvari imam da kažem... Sve u svoje vreme ako do toga ikada dođe".

foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić, Instagram, Kurir

Inače, kako je Kurir došao do nezvaničnih saznanja, D. B. devojka koja je bila s Nikolininim suprugom kada je preminuo 8. maja prošle godine u 44. godini, policiji je tokom uviđaja ispričala da su se poznavali godinu dana i da su te večeri imali seksualni odnos, što se kosi sa verzijom priče, koju je u javnost izneo voditeljkin svekar, Miša Grof.

Podsetimo, Miša Grof je nedavno zapretio da će objaviti svesku sa imenima muškaraca s kojima je Nikolina navodno bila tokom braka sa njegovim pokojinim sinom Vidojem.

Kurir.rs/Story hr

