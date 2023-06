"BILO JE TU NEKE DRAME, ALI..." Zera progovorila o sukobu sa Breskvicom, pa otkrila detalje o novom dečku!

Marina Pezerović Zera je bila jedna od gostiju "Belgrade Music Week"-a, a u razgovoru za domaće medije govorila je o konkurenciji, kao i odnosu sa Anđelom Ignjatović Breskvicom.

Kako je jedna od najpopularnijih među mlađom generacijom, otkrila je da li je osetila sujetu od strane neke koleginice.

- Jesam, ali to je apsolutno normalno u bilo kom poslu. To je to - rekla je Zera ne želeći da otkrije na koga aludira, a onda se osvrnula i na sukob sa Breskvicom:

- Mi smo koleginice, bila je tu kao neka drama, ali pomirile smo se.

Zera je otkrila i da je emotivno zauzeta.

- Imam dečka, jako je ponosan na mene, podržava me, daje mi dobre savete, zahvalna sam mu jako na tome. Nije ljubomoran dečko, stariji je od mene.

