OGLASILA SE JOVANA JEREMIĆ NAKON SMRTNOG SLUČAJA U emisiji uživo dobila loše vesti, evo kako se sada oseća: Tata mi je javio...

Jovana Jeremić u današnjoj emisiji doživela je nesvakidašnju situaciju, ali je kao pravi profesionalac nastavila da vodi program.

Naime, ona je u toku emisije dobila vest od svoijih najbližih da joj je upravo preminuo deda.

- Upravo mi je umro deda. Nema veze, idemo dalje - rekla je Jovana kroz suze.

Jeremićeva je, profesionalno i smireno nastavila program, bar dok su kamere bile upaljene.

Voditeljka se oglasilaza domaće medije i prokomentarisala kako je smogla snage da nastavi dalje emisiju i iskontroliše suze:

- Bilo mi je teško, to je moglo da se čuje po mom glasu. Tata mi je javio da je deda preminuo, imao je 92 godine i, ako je za utehu, nije bio bolestan, nije bolovao ni od čega. Ali sam bila jako bliska, vezana za njega, on je mamin otac, živeo je u Valjevu. Ja sam profesionalac, to sam i dokazala, u ovom poslu sam mnoge tragične situacije iznela sa ponosom - rekla je voditeljka.

