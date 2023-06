OVAKO JE IZGLEDALA SVADBA DARKA FILIPOVIĆA I JASMINE! 460 gostiju, pevali najpoznatiji pevači današnjice, a pogledajte samo MLADU!

Foto: Printskrin / You Tube

Kao bomba odjeknula vest da su se pevač Darko Filipović i njegova supruga Jasmina razveli posle 12 godina braka.

Ovu vest su potvrdili i ona i on, a pevač je priznao za domžaće medije da ga je Jasmina varala sa drugom, što je šokiralo sve.

foto: Printscreen/Instagram

Ovu vest su potvrdili i ona i on, a pevač je priznao za domeće medije da ga je Jasmina varala sa drugom, što je šokiralo sve.

- Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bliži odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist i zato ne menjam brojeve i ne brišem Instagram profile od sramote - rekao je Filipović.

Inače, pre nego što su vezu krunisali brakom, oni su se zabavljali godinu i po dana. Ljubav su krunisali najpre u crkvi Odžaklija u Leskovcu, a potom i spektakularnim slavljem u prestižnom restoranu.

foto: Printscreen/Instagram

Darko je Jasminu zaprosio na Tajlandu, a o svadbi i njihovom upoznavanju je tada govorio za domaće medije.

- Jasmina i ja smo se upoznali pre godinu dana i sedam meseci, kada sam otišao u automehaničarsku radnju njenog brata u Nišu, kako bih se sa njim konsultovao oko popravke automobila. Ona se slučajno zatekla tamo i već na prvi pogled mi se dopala. Ubrzo potom, počeli smo komunikaciju preko društvene mreže „Fejsbuk“, a posle mesec dana druženja, počeli smo i da se zabavljamo - rekao je tada Filipović pa dodao:

foto: Printscreen/Instagram

- Već posle prvih nekoliko dana zabavljanja, znao sam da je ona osoba sa kojom bih mogao da budem na duže staze, jer je veoma draga i umiljata devojka koja ne priča mnogo i ne dosađuje, kako to mnoge žene znaju da čine. Zato sam, posle nešto više od godinu dana zabavljanja, odlučio da je zaprosim, a kao idealno mesto za to odabrao sam Tajland, gde smo domah posle Nove godine otputovali - otkrio je tada Darko za "Hello" i priznao da je njegova prosidba iznenadila, kako njegovu tako i porodicu njegove sadašnje supruge.

Nikome nije rekao da će zaprositi Jasminu - Pre nego što sam zaprosio Jasminu, nikome nisam rekao da imam takve planove. Zato su se po našem povratku sa odmora iznenadili članovi naše familije, moje mama i sestra su plakale od sreće, kada sam im rekao da sa odlučio da se oženim, dok je njena majka u, prvi mah, bila veoma zbunjena, ali je već posle nekoliko dana bila veoma srećna. Oni su odlučili da svadbeno veselje organizuje u Darkovom rodnom gradu Leskovcu, a među 460 zvanica bile su i mnoge kolege popularnog pevača.

- Odmah po povratku sa Tajlanda počeli smo sa organizacijom svadbe. Prvobitno, želeli smo da sudbonosno „da“ izgovorimo u Beogradu, ali pošto je većina gostiju sa juga Srbije, shvatili smo da je mnogo praktičnije da sve organizujemo u mom rodnom kraju - rekao je tada folk pevač, koji se tada sa Jasminom potrudio oko svih detalja.

foto: Printscreen/Instagram

- Bilo nam je bitno da sve budu lepo, sa ukusom dekorisano, što smo i postigli, ali i da hrana i piće budu nešto ekskluzivniji, pa smo vina uglavnom donosili iz inostranstva. Takođe, sa velikom pažnjom smo odabrali i toalete. Moja supruga je, po preporuci prijateljice, naručila venčanicu u Skoplju, koju je jedna modna kreatorka iz Turske šila po njenoj meri. S druge strane, ja sam nosio odelo koje je Boško Jakovljević kreirao, a čiji je vlasnik iz Leskovca.

Pošto su sa velikom ljubavlju organizovali svečanost, na kojoj su ozvaničili svoju ljubav, svi gosti su se odlično proveli, a veselje je trajalo punih dvanaest sati.

1 / 5 Foto: Printskrin / You Tube

- Tog dana, kako običaji nalažu, otišli smo u Niš po Jasminu, a potom je svadbena povorka krenula ka Leskovcu. Tamo smo se, najpre, na večnu ljubav zakleli pred Bogom u crkvi Odžaklija, a posle građanskog venčanja, u restoranu „Park“, usledila je zabava. Prvi ples smo odigrali uz pesmu Brajana Adamsa „I Do It For You“, a posle bloka zabavnjačkih hitova, usledila je narodna muzika. Odlučio sam da angažujem bend iz Leskovca „Bumerang 016“, koji je oduševio sve moje kolege iz Beograda. Među njima su bili Milica Todorović, Slavica Ćukteraš, Lepa Đorđević, Darko Lazić i mnogi drugi. Svi oni su pevali, a vlasnik restorana nam je izašao u susret i dozvolio nam da ostanemo koliko god želimo. Svi gosti su se odlično proveli, jer je tog svečanog dana atmosfera bila jako vesela, ali nije razbijena nijedna čaša niti se dogodio ni najmanji gaf. Zaista nam je bilo prelepo- rekao je tada Darko.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

02:10 MISLIO SAM DA SAŠA POPOVIĆ MALTRETIRA LJUDE! Darko Filipović prokomentarisao prvu sezonu ZG, a onda otkrio ŠTA DANAS RADI