RADA MANOJLOVIĆ IZAZVALA APOKALIPSU U ULCINJU! Vrelim plesom publiku bacila u trans, pa pokazala izvajano telo! (VIDEO)

Rada Manojlović važi za jednu od najzgodnijih pevačica na domaćoj sceni, a svoju publiku uvek baci u trans na nastupima.

Ona je sinoć zapalila jedan klub u Ulicinju, te su se snimci sa nastupa širili društvenim mrežama. Rada se pojavila i kratkoj haljini, koja je istakla njene vitke noge, a kada je zaigrala zapalila je masu.

Manojlovićeva se sve vreme uvijala i vrckala, a u jednom trenutku uhvatila se za šipku. Kako je jači pol preovladavao u publici, mnogi su komentarisali da su zaboravili tekst kada je ona zamešala kukovima.

"Kakvo telo ima", "Rada je prava bomba", "Živa vatra", "Svaka joj čast na izgledu, muškarcima padaju vilice", nizali su se komentari.

"Moram da priznam da ne koristim filtere, mnogo me to nervira. Jedino što blurujem je celulit, pošto ga baš imam i to me mnogo nervira. Što se tiče mog izdanja kod kuće bez filtera, ja sam kao rakun. Raspad sistema. Podočnjaci, punđa na vrh glave. Pravi raspad sistema, to je moja surova životna istina. Tuširanje i pranje kose kad stignem, i od mene dosta. Nikada nisam stavila kreme za lice, kreme za ruke, maske za kosu. One parfimisane kreme isto ne koristim. Ništa ne negujem, ni lice ni telo. Samo je Božja volja i geni što ovako izgledam", rekla je pevačica za "Republiku".

