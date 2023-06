OGLASILA SE NIKOLIJA NAKON PRIČA DA JE TRUDNA! Evo šta kaže pevačica da li stiže TREĆE DETE!

Pevačica Nikolija Jovanović nastupala je sinoć u jednom klubu, a na društvenim mrežama su počeli da kruže snimci sa nagađanjima da je trudna.

foto: Petar Aleksić

Ona se pojavila u kratkoj majici, te joj se nazirao mali stomačić, zbog čega su krenuli komentari da je možda u drugom stanju.

- Nije istina, samo sam jela pred nastup, pa je došlo do toga da mi je ispao stomačić. Na tiktoku sam objašnjava da imam takvu građu da izgledam ko trudan miš, nisam trudna to je samo do građe. Ne mogu da kažem da ću da uradim nešto po tom pitanju, neću, to mi je samo takva građa kad jedem - rekla je Nikolija i dodala:

foto: Damir Dervišagić

- Ima jedna anegdota koju mi Relja uvek kaže na plaži kad me traži, prepoznaje me po hodu i stomaku.

Kurir.rs/ Blic

