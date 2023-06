"POBEGAO SAM IZ ZATVORA, REKAO IM DA IDEM PO LUBENICE" Baki B3 otvorio dušu: Drugar mi rekao da se vratim, završio sam u samnici

Baki B3 je poznat po svojoj jedinstvenoj interpretaciji pop muzike, koja se odlikuje zaraznim ritmovima, emotivnim tekstovima i prepoznatljivim vokalom.

Njegovi singlovi i albumi su osvojili srca publike i postali veliki hitovi na radio stanicama i muzičkim top-listama.

Osim što je talentovan pevač, Baki B3 je takođe aktivan kao tekstopisac i producent. Kroz svoje stvaralaštvo, izražava svoje emocije i iskustva na autentičan način, doprinoseći bogatstvu domaće muzičke scene.

foto: Dragan Kadić

Baki B3 je dobio brojna priznanja za svoj rad, uključujući nagrade za najboljeg pevača i hitove godine.

Međutim, on je jednom završio u zatvoru, pa je spomenuo deo tog perioda dok je gostovao u emisiji "Divan šou" kod voditelja Ivana Gajića.

- Snimali su spot Dragane Mirković, tada je bio i Sani za pesmu "O da, baš tebe volim ja". Tada sam bio u Padinskoj Skeli, opštinski zatvor, imao sam još 4 meseca da odležim. Neko mi došao u posetu i rekao mi da se radi spot za Draganu Mirković. Napravio sam foru da odem po lubenicu, kada sam je kupio, samo sam je dao ortaku i nikada se tamo nisam vratio. Rekao sam jednom zaposlenom da ne mogu više, pa sam pobegao. Nije to Alkatraz pa da kažem pobegao, više sam samo otišao - započeo je pevač, pa nastavio:

- Nisam ni hteo da se vratim tamo, nego mi Đole rekao da bi loše bilo da odemo na nastup i da me tamo uhapse i da je bolje da samo odležim tih nekoliko meseci. On me vratio, seli mi u auto i zaputili se ka tom zatvoru. Na kraju sam dobio mesec dana u samnici u CZ. Vratio se, odležao u Padinskoj Skeli 3-4 meseca i to je to.

