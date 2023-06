"PUMPALA SAM USNE JER SAM BILA EMOTIVNO RAZORENA!" Aleksandra Mladenović o estetskim zahvatima, evo zbog čega se POKAJALA!

Aleksandra Mladenović progovorila je o estetskim zahvatima koje je do sada uradila, a priznala je i zašto je stavila silikon u usne koji j eposle izvadila.

foto: Printskrin/Instagram

- Imala sam emotivne probleme i u celom tom haosu sam pumpala usne. Onda sam se u nekom trenutku, kada sam malo sazrela, vratila da sve to izvadim. Tada sam stvarno bila emotivno razorena i nisam imala potrebu za tim, ali sam se tako smirila. To je bila mladost-ludost, i sad sam mirna ' rekla je pevačica u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković.

Kurir.rs/ Pink

