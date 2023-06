JK SPASILA MASAKRIRANOG PSA, SA ULICE GA DOVELA U SVOJ DOM! Negovala ga i vratila u život, a kadrovi iz vile teraju SUZE NA OČI!

Jelena Karleuša godinama važi za ikonu stila, ali i za jednu od najhumanijih na estradnoj sceni. Domaću javnost je oduševila svojom hitnom reakcijom i spašavanjem života masakrirane kuce koja je bila na ivici smrti.

Nedavno je javnost zgrozio surovi potez za sada nepoznato monstruma koji je psu odsekao šapice iz nepoznatih razloga i umalo ga ubio svojim nedelom. Internetom je kružio video kučeta koje je izgubilo mnogo krvi i bukvalno se borilo sa životom, sve dok Jelena to nije videla.

Hitno je reagovala i zbinula psa, dovela ga kod najstručnijih veterinara kako bi mu pomogla i vratila u život. Svakodnevno ga je negovala i obilazila dok je bio hospitalizovan, a za to vreme naručivala najbolje proteze za njega.

- Upoznajte Alfu. On je sad moja briga. Zbog velikog interesovanja i ljudi koji su izrazili želju da budu u toku jer su se potresli, objavljujem ove slike. Reč je o psu koji je nedavno nadjen masakriran, sa amputirane obe prednje šape, amputiranim repom, itd. Pas se još bori za život, juče je imao još jednu operaciju i da vas ne zamaram detaljima. Pas je vlasnički ali vlasnika u ovakvom stanju ne interesuje. Kaže da ne zna ko ili šta mu je ovo uradilo. Da skratim, preuzela sam svu brigu i troškove, sad je kod mene u Beogradu i ovaj pas sad ima sve pare ovog sveta, svu negu, najbolje lekare, hranu, uslove. Naručila sam mu i kolica za pse invalide. Za sada mu se prave točkovi. Kada rane dobro zarastu, pokušaćemo sa novom tehnikom jedne vrste implantata koji bi se ugradili u ramene zglobove, itd. Pod uslovom da telo ne odbaci. Eksperimentalna metoda u Londonu. Svi koji se javljaju da pomognu, bez brige, pored mene pas ima sve. Inače, pas je mlad ali ne znamo koliko tačno jer je vlasnik obrisao njegove slike kad je bio mali. Procena oko jedne godine. Savršeno je beli iako je trenutno jako prljavo krzno, zbog rana ne moze da se okupa ali cemo i to uskoro. Izgleda kao beli pit bul ali toliko krupan da je moguće i staford. Divni ljudi iz udruženja za zaštitu životinja su prvi koji su ovom psu priskocili u pomoć, spasili život, kao i veterinarska sluzba iz Odžaka. Sad je u Beogradu. Dobri ljudi u Odžacima su mu kupili jednu plisanu žabu za koju je vezan, ja sam mu kupila još punu kesu igračaka. Jede lepo, miran i umiljat ali u teškom stanju. Želja za životom ogromna kao i borba. Trpi strašan bol herojski bez da pisne. Imamo jedan mali tehnički problem, Alfa je izgubio puno krvi, treba nam krv kako ne bi bio ovako puno malokrvan i kako bi bio sposoban da podnese jos nekoliko operacija reamputacije. Nažalost, ostaci nogica moraju dodatno da se skrate zbog gangrene. Ako postoji neko ko ima odraslog zdravog psa mužjaka, mršavog i preko 40 kg, bilo koje vrste, značio bi nam kao donor krvi za Alfu. Za prvu transfuziju krvna grupa nije bitna iako psi imaju cak 8. Nasilje nad životinjama je nešto što me duboko poražava i uznemirava. Za ovakvo zverstvo nemam ni reči… - napisala je Jelena.

Kada se pas oporavio, dovela ga je u svoju kuću gde se svaki dan igraju i maze, a na njegovom licu se vidi neizmerna sreća i radost. Pevačica se svakim danom trudi da mu nadomesti traumu i izbriše tugu koju nosi u sebi, te se redovno bavi njim, kupuje mu igračke i sve što mu je potrebno.

Karleuša se do te mere vezala za psa da je uradila i profesionalni set fotografija sa njim u svom luksuznom dvorištu vile na Dedinju. Iz inostranstva naručila je specijalnu protezu za povređene šapice kako bi mu što bolje omogućila da hoda i ne oseća hendikep.

Dala mu je ime Alfa po novom albumu koji je nedavno najavila.

