"JUČE MI JE BIO POSLEDNJI NASTUP" Milica Todorović otkrila zašto se slomila na koncertu, pa priznala da je donela VAŽNU ODLUKU

Milica Todorović sinoć je na svom nastupu zaplakala pred publikom, a emotivne kadrove sa njenog nastupa objavila je njena majka, koje je beskrajno ponosna na ćerku.

Fanovi Milice Todorović skandirala su njeno ime, a pevačica je zaplakala i brisala suze pred svima, a sada je otkrila šta ju je toliko pogodilo.

foto: Printscreen Instagram

- Malo sam umorno, ali radosno, zato što sam se vratila iz jednog divnog mesta koje se zove Visoko sa bosanskih piramida. Bilo je mnogo ljudi i bilo je jako lepo - počela je Milica, pa se osvrnula na to što se raspalkala.

foto: Printscreen Magazin In

- Rasplakala sam se zato što je to jedna čista energija i čista ljubav koju mi daju ti ljudi koju dođu i oni su od prve do poslednje pesme pevali glas sve pesme i popalili su bliceve i ja sam u tom trenutku stala da pevam i rekla sebi: "Bože hvala ti za ovaj dar što si mi dao, to je stvarno blagoslov da usrećujem ljude. Mislim da me ljudi volje jer im prija moja energija, jer sam uvek iskrena i otvorena, ne pretvaram se. Inače sam preemotivna i ovo mi je prvi put da sam zaplakala na nastupu, zato što mi je juče bio poslednji nastup u ovoj sezoni, prvi put sam odlučila da uzmem malo vremena za sebe i da celo leto ne radim, jer hoću da izbacim album u oktobru i osetila sam da moja duša tako traži - rekla je Milica.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:31 Prva gošća Milica Todorović