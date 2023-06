"PETAR BOŽOVIĆ JE OTEO DEVOJKU ORSONU VELSU!" Marić o druženju sa glumcem: Bio je opasan frajer, a ona prelepa JUGOSLOVENKA

Gostujući u emisiji Sceniranje novinar i urednik Milomir Marić pričao je o svom druženju sa velikim srpskim glumcem Petrom Božovićem u vreme kada je igrao naslovnu ulogu u filmu Nikola Tesla.

U ovom filmu igrao je i američki producent, reditelj i glumac Orson Vels čiji se film Građanin Kejn smatra najboljim filmom svih vremena!

- Kad sam bio mladić Pera Božović je bio tanak kao prut. On je bio moj drug i igrao je Nikolu Teslu. Na snimanju je oteo devojku Orson Velsu. To je bila Olja Palinkaš, naša vajarka i lepotica. Vels je pobesneo i razbio kafanu. On je igrao Morgana, bankara koji je trebalo da finansira Tesline projekte. Reditelj Krsto Papić je nekako uspeo da završi film. Tada u Americi niko nije znao za Nikolu Teslu. Posle filma je Tesla postao planetarno poznata ličnost. Govorilo se da je internet nastao pomoću Teslinih projekata - rekao je Marić.

Kada su išli na premijeru filma u Gospić, Marića i Božovića je zaustavila ličanska jagnjetina.

- Idemo mi na premijeru filma u Gospić. Vozi nas jedan prijatelj. Ličani su bili majstori za jagnjetinu. Gde god se okretalo jagnje mi smo svratili. I tako smo jedva nekako stigli na kraj filma u Gospić. Išli smo od kafane do kafane i Pera je stigao tek na kraj filma da se pokloni kao Nikola Tesla.

