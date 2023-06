"TVOJ MUŽ ĆE ME VOLETI DOŽIVOTNO" Lepa Bugarka zavela ZVEZDU GRANDA njegovoj ženi uputila žestoke reči, Džanković se ovako pravdao

Semir Džanković i Gabrijela Pajčev upoznali su se u jednom muzičkom takmičenju, a posle nekog vremena uplovili su u ljubavnu vezu, iako je on tada imao suprugu.

Naime, kako se dalje navodilo, za njihovu aferu znali su svi, osim njegove supruge.

Gabrijela je odlučila da uđe u rijaliti, a medijima je neposredno pre ulaska priznala da je bila u vezi sa zauzetim muzičarem, što je on kasnjie oštro demantovao.

foto: Printskrin

- Gabrijela je pred ulazak u "Farmu" ispričala medijima da smo nas dvoje imali aferu i da sam zbog nje želeo da ostavim suprugu. Tog dana, kada je ušla, u svim novinama su osvanuli najgrozniji mogući naslovi, koji su veoma potresli celu moju porodicu, posebno moju Sanelu - priča vidno potreseni Semir i nastavlja:

- Sanelu je to mnogo pogodilo, na internetu je danima gledala grozne laži koje je Gabrijela izrekla. Veoma se uzrujala, jedva sam je smirio. Hvala bogu da između moje žene i mene pre svega postoji bezuslovno poštovanje i poverenje, pa Sanela nije ni pomislila da to može da bude istina. Ne znam šta bih uradio da mi je jedna isfrustrirana devojka napravila pometnju u braku svojim lažima, ali joj sigurno neću zaboraviti Saneline suze - rekao je Semir, koji tvrdi da je Gabrijela lagala novinare da bi dospela u centar pažnje pred ulazak i da bi razorila njegov dom.

foto: Petar Aleksić

- Ona je to radila i dok je bila u "Pinkovim zvezdama", pričala je razne lažne priče, ali me nikada do sada nije pominjala. Mi smo radili zajedno i zaista sam uvek bio fer prema njoj, kao i moja porodica. Nismo to zaslužili, ali sve je o sebi rekla. Verovatno je bila nesrećno zaljubljena u mene, pa je zato htela da me razvede od žene, ali plan joj nije uspeo - zaključio je Semir.

Međutim, u toku takmučenja Gabrijela je priznala da je zaljubljena u Radeta Lazića, što je njega i te kako pogodilo, pa se požalio bliskoj osobi, ali poruke su osvanule u javnost.

foto: Printskrin/Instagram

- Ne postoji niko u njenom životu sem tebe - pokušala je da ga uteši prijateljica i podsetila ga na to da je on oženjen.

- Pa šta ako imam ženu. Kao da je nemam, veruj mi - napisao je, a onda vratio priču na Gabrijelu:

- Sve sam dao za nju i zamolio je za nešto i to je prekršila. Svi su u grupama, a ona se izdvojila sa onim manekenom ili šta je već. Drhtim, majke mi, drhtim i plačem. Ni u jednom trenutku nije rekla da voli drugog. Majke mi, srce mi se kida - pisao je Džanković i nastavio:

- Kaže da neće s njim zato što se plaši šta će mama da joj kaže. Neće da mu kaže da me voli. Kaže da sam siledžija. Plačem, majke mi, kao lud. Pobegao sam u drugu sobu. Poljubio je. Tek je prošlo nekoliko dana, toliko o njenoj ljubavi. Ali, bravo, sedam dana je izdržala. Tera je da spavaju u istom krevetu. Izvini, malo te smaram, ali sam slomljen. Srce mi je puklo na hiljadu komada - pisao je Džanković.

foto: Dragana Udovičić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Nakon ove afere sa porukama, Semir je takođe odlučio da uđe u rijaliti.

U rijalitiju su usledile žučne raspravke, a iako je Semir u početku demantovao da je između njih postojalo bilo šta, ipak je u nekoliko navrata priznao, ne samo da je bio sa pevačicom, već i da je zaljubljen.

- Kod nas ne smeš ništa da imaš sa ženom, dok je ne oženiš. Baš ništa, ali Gabrijela i ja smo prešli tu granicu - ispričao je on jednom u rijalitiju.

- Što ne staneš i priznaš ljudima da me voliš. Priznaj ženi da me voliš. Sanela, tvoj muž me voli doživotno - pričala je Bugarka a onda ju je Rade uhvatio i uneo u kuću. Uveo je u spavaću sobu i nije joj dao da izađe.

Mnogi su prisutvovali njihovim burnim ljubavnim svađama koje su se nekada završavale i polivanjem vode, ali svima je bilo jasno da između njih i te kako nešto još uvek postoji.

Semir je nakon incidenta i žestoke svađe sa Tamarom Đurić diskvalifikovan, nakon čega se povukao iz javnosti. Pevač se nije pojavljivao sve do sada, kada je postao jedan od favorita u takmičenju Zvezde Granda.

