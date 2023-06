SLOBA VASIĆ U BOLNICI! Pokajao se zbog operacije želuca, sad opet ide pod NOŽ! Oglasio se iz bolničke postelje, evo šta je PROBLEM

Nakon duge borbe sa viškom kilograma, pevač Sloba Vasić je pre nešto više od godinu dana rešio da operiše želudac.

Međutim, po savetu lekara predloženo je da ugradi balon što je Slobodan i učinio ne nadajući se da će intervencija proći neslavno, pa je nakon godinu dana morao da ga izvadi, jer mu je smetao.

Naime, pevač se sada oglasio na svom profilu na Instagramu i doneo veliku odluku, koju je javno saopštio.

- Dragi moji prijatelji, saradnici, mediji i svi drugi koji poštujete i uvažavate moj rad. Želim da vas obavestim o prijemu na kliniku u Novom Sadu. Uradićemo hiruško uklanjanje (zatezanje) stomaka. Kao i uklanjanje masnih naslaga metodom liposukcije. Hvala svima na razumevanu za datume koje smo morali da pomerimo, za period koliko će trajati oporavak. Blagovremeno ću vas obaveštavati o mom stanju kao i o otpustu iz bolnice. Voli Vas Vaš Sloba - napisao je pevač.

Podsetimo, Sloba je jednom prilikom pričao zašto je odlučio da izvadi balon i kakve ciljeve ima kada je njegova kilaža u pitanju:

- Ja sam radio to ugrađivanje balona, ali mi nije uspelo, baš sam pre neki dan išao da izvadim tu stvar iz sebe. Počelo je jako da mi smeta, imao sam gorušice i hvala Bogu izvadio sam. To sam imao nekih godinu dana, jednostavno kod mene nije uspelo iako možda neko ima dobro iskustvo - otkrio je pevač.

Bez obzira na to njegova želja da smrša je i dalje tu te priznaje da od cilja nema nameru da odustane.

- Imam veoma visoke ciljeve što se tiče izgleda i mislim da ću biti zaista uporan kao i do sada. Skinuo sam dvadesetak kilograma, a imao sam 150, to je bila katastrofa. Naravno i sada imam viška, ali prosto nemoguće je za noć skinuti nešto što se deset godina taložilo. Želim da sredim liniju, eto ne moram da je dovedem do savršenstva, ali bar do neke željene tačke - objasnio je Sloba.

