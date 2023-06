VELIKA FEŠTA U BRESTAČU! Lazić slavi rođendan sinu sa suprugom Katarinom, a tu je i BIVŠA, sve ih okupio i napravio GALA SLAVLJE

Folker Darko Lazić organizovao je veliku rođendansku proslavu za sina Alekseja u rodnom Brestaču.

Za malog Alekseja tata je priredio posebno iznenađenje, Spajdermena, koji se prevrtao uz pomoć drveta, a potom nasledniku pevača bacio kosu.

Mališan je bio oduševljen predstavom koja se odvijala pred njegovim očima, a manje fascinirani nisu bili ni gosti.

Darko je na rođendan naslednika pozvao pola sela, a tu su bile i njegove bivše i sadašnje ljubavi.

Pored Lazićeve aktuelne supruge Katarine, njegova bivša verenica Marina Gagić, majka njegovog sina, igrala se sa naslednikom i decom na proslavi.

Inače, Lazić je nedavno pričao o svojoj finansijskoj situaciji.

- Ja sam stalno u dugovima i biću do kraja života. Ajde da pričamo o nekim drugim stvarima. Svi znamo ko to priča i servira, bolje nemojmo o tome - rekao je on i dotakao se priča da bivšoj supruzi Ani Sević ne isplaćuje redovno alimentaciju za njihovu ćerku:

- To lepo pitajte Anu Sević, neka vam ona kaže da li plaćam ili ne. Juče sam baš bio s njom (smeh).

