"BIO SAM MLAD, LUDOST ME JE NAVELA!" Finalista Zvezda Granda progovorio o AFERI sa Gabrijelom Pejčev, jedna stvar ga najviše BOLI

Finalista muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", pevač Semir Džanković zauzeo je treće mesto, a njegova supruga bila mu je velika podrška.

Ono što je mnogima ostalo u sećanju, je da je Semir upravo tu suprugu prevario sa pevačicom Gabrijelom Pejčev, dok su oboje bili u jednom muzičkom takmičenju. Međutim, njegova žena rešila je da sačuva brak, pa su Semir i ona i dalje zajedno.

Ono što je mnogima ostalo u sećanju, je da je Semir upravo tu suprugu prevario sa pevačicom Gabrijelom Pejčev, dok su oboje bili u jednom muzičkom takmičenju. Međutim, njegova žena rešila je da sačuva brak, pa su Semir i ona i dalje zajedno.

foto: Petar Aleksić

On se sada pojavio na jednom predstoničkom događaju, a tom prilikom je progovorio o svom neverstvu i priznao da ga pogađa ta tema, zbog dece.

foto: Petar Aleksić

- Ne bih to da komentarišem. To je tema koja ne treba više da se pokreće, to je bilo pre nepunih deset godina, nemam sada nikakav komentar na to. Ne znam što se hvataju svi za tu temu, mislim da nikome to nije zanimljivo. Ne pogađa me to. Opametio sam se od tada, hvala Bogu. Bio sam mlad, mlad sam se oženio. Neka mladalačka ludost me je navela na to. Ja sam sada zreo čovek, uživam sada u porodici. Moguće je da muškarci treba malo kasnije da se ožene. Ja imam sada zlatnu decu, njih to pogađa, oni sve to čitaju i gledaju i sve im teško pada. Ja čitam komenatare na mrežama, ali sada više ne - rekao je on za domaće medije.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:25 SMEH, ZABAVA I ŠOK MOMENTI U EMISIJI dIVAN SHOW! Zvezde granda otkrile pravu istinu o odnosima među takmičarima