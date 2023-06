ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Crna i njen dečko izbačeni iz hotela, a Njokava se zaljubila u sponzora!

Dragi moji, svašta sam nešto saznala u proteklih nekoliko dana, nećete verovati kakve sočne priče su u pitanju.

Prva priča ove nedelje u vezi je s jednom našom mladom pevačicom. Zvaćemo je Crna. Ona je nekoliko godina na sceni, pleni izgledom i glasom, a non-stop je saleću udvarači, koje je odbijala. Pre šest meseci je u provodu upoznala dečka koji ju je odmah šarmirao. I on je često na meti novinara, ponajviše zbog šema s poznatim damama. Njihova veza nije dugo potrajala, a iako su se njih dvoje nakon raskida pljuvali po medijima, brzo se sve preokrenulo.

Shvatili su da ne mogu jedno bez drugog, mada nisu želeli da se o njihovom pomirenju zna. Uhvaćeni su u jednom hotelu, a oni koji su se zatekli tu ispričali su da su njih dvoje baš bili bahati i bezobrazni prema osoblju, koje nije želelo da ih toleriše, pa ih je obezbeđenje udaljilo iz hotela. Tako su svi vrlo brzo saznali za njihovu tajnu vezu. Sada se pravdaju kako su se slučajno zadesili na istom mestu, a da među njima nema ljubavi... A o seksu ni reči!

Druga priča je još sočnija. Radi se o Njokavoj, koja me je baš izbezumila. Nije da prvi put čujem kako neko nekog vara, ali Njokava... Izgleda da zaista važi ona stara "ispod Mire sto đavola vire". Ona je u šemi s jednim starijim čovekom, od kojeg je, kao što to obično bude, prvo uzimala novac i skupe poklone, plaćao joj je i putovanja na daleke destinacije, ali se ona izgleda zaljubila. Počela je da uhodi vremešnog biznismena, da ga prati svuda po gradu jer sumnja da ima još neku ljubavnicu. Valjda joj ne posvećuje dovoljno pažnje. On je to primetio i čovek ne zna kako da se ponaša. S jedne strane mu je drago što Njokava ima simpatije prema njemu, ali s druge strane smeta mu jer on nije mislio ništa ozbiljno da ima s njom. Kako stvari stoje, ova sapunica će tek imati zanimljiv rasplet. Biće interesantno šta će se desiti ako u javnosti pukne bruka da Njokava ima sponzora koji je od nje stariji četiri decenije. Saznala sam i da je Ljubavnica ozbiljno popustila sa živcima i da joj je psihijatar uspostavio ozbiljnu dijagnozu, od koje će teško moći da se oporavi čak i s najboljim lekovima.

Toliko od mene za danas. Čitamo se i sledeće nedelje.

