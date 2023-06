"ONA JE TABLETOMAN, ZLA I ŠLJAM" Moka Slavnić odgovorio bivšoj snajki Ani Ćurčić na SKANDALOZNE optužbe! NIJE JE ŠTEDEO!

Nakon što je drugoplasirana zadrugarka Ana Ćurčić istakla da je Zoran Slavnić Moka "sek... manijak", te da ima "dokaze" za to, nekadašnji košarkaš joj je odgovorio.

- Nije loše da sam sek... manijak. To nije loše u mojim godinama ako me to još interesuje. Ona kaže da ima dokaze da sam sek... manijak? Meni to, kao muškarcu, može da prija. Nije mi krivo ako se dvoje ljudi posvađaju da iznose prljavštine jedno o drugom ako je to istina, ali ona se služi teškim lažima - istakao je Zoran.

- Ona je teški tabletoman. Priznala mi je to. Ja sam bio crkva u kojoj se molila pre nego što je ušla u "Zadrugu". Je l' sad hoće da me tuži da sam sek... manijak? U odnosu na nju ili nekog drugog? To je samo nastavak onog nesretnog trotonca koji je hteo da me uvredi. Njena lažna kuma je naposletku rekla da nije tako mislila za sve ono što je pričala da sam "tatko bez patko" ili ne znam šta - dodao je Slavnić.

- Ja sam poslao komplimente jednoj voditeljki i pitao sam Anu šta misli o tome, kao prijateljica i ćerka. Ona mi je rekla da to izgleda kao udvaranje, ali staromodno. Ja sam joj odgovorio da i volim da budem staromodan, iako se nisam udvarao nego sam samo slao komplimente - objasnio je Moka.

- Ana se služila teškim lažima. Rekla je da sam sek... manijak i ego trip, ako ona uopšte zna šta je ego trip jer sam ja ostvaren čovek. Rekla je da sam loš deda, a nije rekla da sam našao posao njenoj ćerki i da sam unuku svakog vikenda posle škole vodio u zoološki vrt. Ona je za mene šljam - istakao je otac nekadašnjeg zadrugara Zvezdana Slavnića.

- Malo je reći da je šljam. Ona je na tabletama, pa ne zna šta priča. To je jedna zla žena - zaključio je Zoran.

