"KOD NAS SE VRAĆATI NEĆE" Oglasio se Moka Slavnić posle raskida Zvezdana i Anđele! Dizao je snajku u nebesa, a sad PROMENIO PLOČU

Anđela Đuričić raskinula je vezu sa Zvezdanom Slavnićem, nekadašnjim robijašem i učesnikom "Zadruge 6", te najavila da će se posvetiti voditeljskom poslu i da neće, poput drugih bivših zadrugara, zarađivati od TikToka.

Zvezdan je, međutim, odlučio da nastavi da dolazi do novca na taj način, a pare su mu, sudeći po njegovom večerašnjem uključenju, potrebnije više nego ikad. Zvezdan je, naime, u obraćanju pratiocima putem lajva prvo saopštio da odbija da govori o Anđeli.

Ipak, njegov otac Moka Slavnić je ipak posustao i na kraju dao izjavu.

- Istina je da su raskinuli, ali to je njihova stvar, ja se u to ne mešam, neka rade kako žele. Zvezdan je sa mnom u stanu, ona je otiđla, kod nas se vraćati nece. Ne znam da li su njene stvari i dalje tu i nema meni šta da bude žao, kao što sam rekao, ja se njima ne mešam i to nema veze sa mnom - rekao je stariji Slavnić.

