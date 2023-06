DRAMA U PORODIČNOM DOMU SLAVNIĆA! Zvezdanova majka u lošem stanju, bivši zadrugar javno zakukao: Nije dobro...

Slavica Slavnić, napravila je pravu pometnju kada se oglasila za medije i iznela sve ono što joj stoji na duši, a ticalo se Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić.

Poznato je da je Zvezdanova majka, pored njegovog oca Moke, besomučno podržala svog sina, iako je imao i više nego problematično ponašanje tokom ušečća u rijalitiju, pa ni ne čudi koliko je, mlađi Slavnić vezan za nju.

foto: Kurir Televizija, Printscreen/Zadruga

Upravo zbog toga, jako ga pogađa trenutna porodična situacija i zdravstveni problemi koji muče njegovu majku, Slavicu.

Slavnić se uključio se u lajv na svom TikTok profilu gde komunicira sa svojim fanovima i tom prilikom otkrio da je Slavica imala nezgodu.

- Mama Slavica je loše, pala je, povredila je koleno, vodim je na pregled - rekao je Zvezdan.

foto: Nemanja Nikolić, ATA images, Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, Zvezdanova majka Slavica Slavnić nedavno je otkrila sve detalje odnosa sa Anom. Progovorila je o sukobima među njima, a onda je otkrila da ju je Ćurčićeva navodno dva puta i fizički napala i gađala je stvarima koje su joj bile pri ruci.

- Ja sam četiri godine živela sama sa njom i sa decom. Ne bih baš da se pohvalim sa tim odnosom. Ona je vrlo čudna osoba kada je uhvati ta njena žuta minuta, to je bukvalno spasavaj se ko može. Da li je pepeljara pri ruci ili telefon, ona je u stanju da gađa. Gađala je tako mene i svoju ćerku, pa smo se mi izmakle. Ima u sebi strašnu agresiju. U par momenata se tamo (u "Zadruzi") videlo kada je krenula da vrišti na Zvezdana, da histeriše i kada je gurnula Anđelu. E to je Ana, a ljudi to nažalost ne znaju - rekla je Zvezdanova majka tada za domaće medije.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

00:06 Ovde se krio Zvezdan Slavnić posle pljačke teške 1,3 miliona