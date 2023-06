NAKON PREKIDA PRIJATELJSTVA SA ANOM, KUMA MILENA NAČINILA ŠOK POTEZ! Kačavenda se javno ZAHVALILA Zvezdanu, evo šta ju je KUPILO

Najpoznatija kuma u Srbiji Milena Kačavenda i bivša zadrugarka Ana Ćurčić nakon završetka rijalitija izvukle su ratne sekire, umesto čaša za slavlje.

Naime, o njihovom prijateljstvu pričalo se mnogo, a Milenine izjave komentarisale su se danima, međutim po izlasku, Ana je demantovala kumu, nakon čega je usledio rat.

Milena se sada javno zahvalila Zvezdanu, te istakla da je on nju više ispoštovao nego Ana, koja joj nije rekla ni hvala.

foto: Petar Aleksić

- Da li je Milena preterala sa svojim izjavama? Jeste, Milena je bila ostrašćena i preterala je. Ja kažem Milena jeste bila ostrašćena u odbrani svoje drugarice u želji da se za vek i vekova reši zlostavljača. Mogu da kažem da sam najviše preterala u njenoj odbrani, najviše sam preterala u ratu sa porodicom Slavnić jer sam ih vređala nemilice. Moram danas da priznam da me je Zvezdan Slavnić više ispoštovao nego Ana Ćurčić. Više puta sam navela da mi Zvezdan Slavnić nikada u životu meni nije uputio ružnu reč, niti je u životu meni nešto ružno uradio - rekla je Milena, a zatim dodala:

foto: Shutterstock, Ana Paunković, Kurir

- Kada su ga pitali: "Ko je ta Milena Kačavenda i zašto vas toliko napada", on je jednu stvar izgovorio, a to je: "Zaista ne znam, ja sam samo bio tu da joj pomognem kada joj je muž bio na koledžu". To je sve što je Zvezdan Slavnić nakon svoje diskvalifikacije do dana današnjeg za mene rekao i na tome moram da mu se zahvalim. Nije ulazio u dublje i ružne priče, a potpuno svestan da jedni razlog što sam ga napala svim silama i svim raspoloživim sredstvima, a to je jezik i njegovu porodicu koja po mom mišljenju nije smela nikada da kaže ružnu reč za Anu, je samo bilo zbog Ane. Ja sa tim čovekom kao Milena Kačavenda, lično i personalno, nikada ružnu reč nisam razmenila. Od Aninog izlaska nisam dobila nijedno hvala, a nisam ga iskreno ni očekivala - rekla je Milena.

