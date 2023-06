NAKON JAVNE BRUKE I RASKIDA SA ZVEZDANOM, ANĐELA NE MOŽE DA SE ODBRANI OD MUŠKARACA! Đuričićeva priznala: Inbox mi je pun!

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić stavili su tačku na svoj odnos nakon što je diskvalifikovana zadrugarka došla kod svojih u Crnu Goru.

Đuričićeva je sada otkrila koje planove ima za budućnost, ali se dotakla i ljubavnog statusa, te je tom prilikom otkrila da ima veliki broj udvarača.

foto: Printscreen

- Raskinula sam pre par dana. Ljudi su to shvatili da sam raskinula zbog posla, ali nije to tako. Nema to veze sa poslom. Posao je jedno, ljubav je drugo. To je završeno iz drugih razloga. Imam dosta udvarača i inboks mi je pun, ali ja na to ne obraćam pažnju. Pisali su mi mnogi i dok sam bila u vezi - rekla je Anđela.

foto: Printscreen, Shutterstock

Podsetimo, njena porodica nije odobravala vezu sa Zvezdanom, svanulo im je pošto je ostavila Zvezdana, a sugrađani su se zgrožavali njenim slobodnim ponaštanjem u rijalitiju, budući da je to veoma malo mesto i sve se znaju.

Inače, Anđela se trenutno nalazi na odmoru u Splitu, odakle redovno svoje fanove čašćava provokativnim fotkama, a poslednjom objavom, mnoge je zapanjila.

foto: Printscreen Instagram

Đuričićeva se bez pardona uslikala u crnom tanga bikiniju, a onda sela kraj bazena okrenuta leđima i istakla svoju pozadinu, što je izazvalo lavinu komentara na mrežama.

Kurir.rs/Hype

Bonus video:

00:40 Evo gde je osvanula Anđela Đuričić