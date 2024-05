"S DESNE STRANE ANINA MAJKA, LEVO SESTRE AĆIMOVIĆ" Novinarka Kurira koja je među prvima stigla pred Ribnikar ZAPLAKALA UŽIVO NA TV

Na današnji dan pre godinu dana u OŠ "Vladislav Ribnikar" trinaestogodišnji dečak ubio je deset osoba – devetoro dece i čuvara škole. Ranjeno je nekoliko učenika i nastavnica istorije.

Dok je nacija pokušavala da shvati šta se dogodilo i dok je tuga sve više obuzimala, desio se još jedan stravičan masakr u selima Malo Orašje kod Smedereva i Dubona kod Mladenovca.

Gošća Pulsa Srbije, koja je među prvima stigla ispred škole, nakon što je objavljena vest o pucnjavi, bila je Emilija Gojković, novinarka Kurir televizije.

Gojković se prvo prisetila kako je izgledao početak tog dana:

- Dan je počeo uobičajeno, došla sam u smenu, pripremala program, dok nismo čuli da je bila neka pucnjava na Vračaru. Međutim, samo su bile informacije da je u okolini škole i da je čuvar povređen, a ne ubijen. Vrlo brzo je došla informacija da je dečak iz škole doneo oružje i da je on kriv za to. Mi smo stigli veoma brzo na teren, sećam se da su roditelji trčali na sve strane, koji su dobili poziv da dođu po svoju decu.

Potom se osvrnula na trenutak kada su stigle policijske jedinice, ali i roditelji dece:

- Nije moguće ostati pribran, ni kao novinar, ni kao čovek, kada ste okruženi ljudima koji ne znaju šta im se događa sa decom. U tom trenutku, niko nije imao ideju koliko je velik zločin koji se desio. Dakle, roditelji su dobili poziv da dođu po decu, ali niko nije dalje govorio. Prisutna je bila policija, Hitna pomoć, bili su i ministri, svi smo počeli da sumnjamo da je reč o nečemu zaista ozbiljnom. Informacije su počele da pristižu sa svih strana, a policija je postavila traku, pa smo svi bili jedni do drugih. S moje leve strane je bila majka Ane Božović, a sa desne sestre Angeline Aćimović, pa smo se svi saživeli sa tragedijom. Kao ljudi smo osetili potrebu da prema njima budemo ljudi, da ne pričamo informacije koje nisu proverene, kako ne bismo njih povredili.

Gojković je opisala momenat kada se saznalo da se radi o dečaku ubici:

- Svi smo to saznali kada je bila konferencija, do tada je bilo više nekog nagađanja. Nezvanične informacije su bile da su deca povređena. Policija je organizovala da po odeljenjima proziva roditelje, i kako prozovu, tako roditelji dođu i pokupe decu. Posle sat vremena, ostao je određeni broj roditelja koji nije došao po svoju decu, pa je očekivano da se njima nešto dogodilo, a posle smo i saznali šta. To da je dečak izvršio zločin se saznalo odmah na početku, verovatno zbog hapšenja, ali samu tragediju koju je naneo smo saznali kada i svi ostali građani Srbije.

