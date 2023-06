BEDNO! MOŽE LI NIŽE, ZVEZDANE SLAVNIĆU?! Preklinje fanove na mrežama, hitno mu trebaju pare: Ljudi, ovo nije sramota!

Diskvalifikovani učesnik "Zadruge 6" i bivši robijaš Zvezdan Slavnić, ne odustaje od zarađivanja putem Tiktoka, a način na koji to radi šokira mnoge. Naime, nije mu strano da forsira ljude koji ga prate na ovoj mreži da se više angažuju, ne bi li hitno došao do što više para.

Sinoć je, u još jednom "meču" na Tiktoku, zaredom ponavljao koliko mu znači to što ga pratioci finansijski podržavaju.

- Hvala, ljudi, beskrajno hvala! Ljudi, spremite se, samo jako! Ljudi, ovo nije sramota, biće i narednih dana ovako, samo isto radite - ponavljao je Zvezdan Slavnić tokom noći, a komentari su se samo nizali.

foto: Printscreen

"Bedno", "kako te nije sramota", "lenj bio, lenj ostao", "čoveče, radi nešto, ustani sa kauča", poručivali su mu.

Zvezdan je i ranije imao slične poteze.

- Malo sam nervozan, pa ovde iskaljujem sve... (smeh) 'Ajmo, 'ajmo, idemo, ljudi - pričao je Zvezdan pre par dana na TikToku.

Anđela Đuričić se, podsetimo, u više navrata oglašavala povodom raskida veze sa Zvezdanom Slavnićem, o čemu ne prestaje da se priča.

- Dobijam mnogo poruka vezano za raskid i da li je istina. Istina je da smo raskinuli. Prolazim težak period ponovo. Verujem da i on prolazi kroz težak period, pa vas molim za razumevanje, bez nekih preteranih poruka i poziva. Vaša Anđela, ljubim vas sve. Trenutno sam posvećena poslu i porodici, i to je sve što me zanima - napisala je Anđela pre nekoliko dana na društvenim mrežama.

kurir.rs/blic

