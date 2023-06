ŠOK ODLUKA! "UMORILA SAM SE OD SVEGA" Teodora Džehverović posle poslednjeg SKANDALA zabrinula sve

Pevačica Teodora Džehverović umorna je od borbe s komentarima koje dobija u poslednje vreme, a i skandali se samo nižu. Ona je sada priznala da nema snage da se bori više s tim i da razmišlja da povuče drastične poteze.

Teodora se osvrnula na brojne skandale koji je prate u poslednje vreme:

- Gde god se pojavim, mora da se desi neki skandal, takva sam osoba. Ali umorila sam se od svega... Neki ljudi misle da ja te stvari radim namerno, a ne znaju da nemam više živaca i snage da nosim taj krst na leđima. Mogu ja da isprovociram nekom slikom na Instagramu, ali to je maksimum, ali da pravim neke lažne priče više nema smisla - priznala je Teodora.

1 / 8 Foto: Ata

Džehverovićeva priznaje da su je pogodili komentari i osuda javnosti.

- Jedan period je bio žestok! Ja više ne mogu da upišem svoje ime i prezime na internetu i pogledam šta je sve izašlo o meni. Svaki dan nešto skandalozno izađe, neverovatno... Moram da se povučem jer ne mogu da stanem na put nekim ljudima i nekim stvarima. Da bih sačuvala psihu, najbolje je da nestanem, da se povučem potpuno, ali ni to nije rešenje... - dodala je pevačica.

Teodora se dotakla i intimnog audio zapisa na kom je navodno ona.

- Bilo mi je loše pet dana, nisam mogla da verujem na šta su ljudi sve spremni i onda sam rekla sebi: "Okej, ko zna zašto je to dobro" - rekla je pevačica i istakla da takve stvari nisu uticale na njen privatan život.

Teodora priznaje da joj nije jasno zbog čega je stalno na meti osuda zbog pojavljivanja na košarkaškim utakmicama, budući da je verni fan košarke i ističe da nije jedina javna ličnost koja se tamo pojavljuje.

- To mi nije jasno, ljudi prave od mog dolaska cirkus, a toliko javnih ličnosti se tamo pojavljuje i niko ne priča o tome, samo o meni, kao da sam ja ko zna šta. Volim sport, pratim košarku, zanimljiva mi je... Odmalena pratim Partizan! Ne treba od toga praviti cirkus i to me mnogo nervira - iskrena je pevačica.

Priznaje da ipak nije u emotivnoj vezi.

foto: Nenad Kostić, EPA/Mauri Ratilainen

- Od toga se pravi kao da mi nešto fali! Izašla sam iz duge veze i potreban je neki period da se to izleči... Ne mogu ceo život da uvek imam nekog pored sebe, potpuno je okej da nekad čovek ostane sam - rekla je, a onda se dotakla i majčinstva.

- Kako da ne!? Uvek sam govorila da bih volela da budem mlada mama, ali onaj gore gleda, namešta stvari i sklapa kockice.... Volela bih, ali s nekim ko to zaista zaslužuje. Porodicu bih stavila ispred karijere, zato što mislim da sam uradila velike stvari i kada se desi ta prava ljubav, biće vredna i nekih odricanja - iskrena je pevačica.

kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:06 Teodora Džehverovic uvija kukoivima