ANĐELA I CAR PROVELI NOĆ U HRVATSKOJ: Filip prevario Aleksandru, obnovio romansu sa Đuričićevom?! PROCURILI SVI DETALJI

Anđela Đuričić i Filip Car proveli su noć u Hrvatskoj, gde su se videli Aleksandra Nikolić iza leđa. Crnogorka poslednjih dana hara Hrvatskim primorjem, što se može videti i po njenim objavama na Instagramu.

Posetu primorju iskoristila je da se javi starom prijatelju, s kojim je već imala romansu prošlog leta, a bivši zadrugar nije odbio njen poziv, uprkos tome što je verio pobednicu Zadruge 6.

- Aleksandra je bila u Crikvenici i bilo im je savršeno, izgledali su kao pravi ljubavni par. Aleksandri neće biti dobro kada bude saznala da je Filip jedva dočekao da joj vidi leđa, pa napravi neku štetu - rekla je njegova drugarica.

- Znamo da je Car imao romansu sa Anđelom posle Zadruge 5, vukli su se po Beogradu i to su znali svi, Anđela je tada bila slobodna, namerno se igra sa ljudima. Rešila je da se javi Caru i kada je bila u Hrvatskoj, poslala mu je poruku sa broje koji je kupila dole. On je iz prve pristao da se vide. Izašli su na večeru, a onda ga je ona pozvala kod sebe u hotel. Pili su vino i jeli lepu hranu, vidi se da su uživali. Svi znamo kakav je Filip, on će za sada da krije da je prevario Aleks, ali kada poludi i plane, nije isključeno da će joj reći sve, kako bi je povredio. Daj Bože da Aleks bude povređena, jer je dobra devojka i Filipova porodica ju je baš zavolela - završava Filipova drugarica.

