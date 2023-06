IZBIO HAOS ISPRED STUDIJA Kristijan Golubović napravio sačekušu za Filipa Cara: Hoću da klekne na kolena! PRAVI PROBLEM GDE STIGNE

Filip Car je trebao da gostuje u emisiji "Narod pita". Ipak, njegovo učešće je otkazano u poslednjem trenutku. Mnogo se spekulisalo da se nije pojavio jer se plaši susreta sa Kristijanom Golubovićem koji ga, navodno, juri još od finala šeste sezone.

Golubović je ove glasine i potvrdio samim time što se pojavio ispred Pinka i zagrmeo protiv Cara.

- Nije on pobegao, on je pokazao lice koje ima kada treba da dođe u lični odnos sa nekim koga je spominjao sve vreme u lošem kontekstu, vređao i klevetao. U ovom momentu je u jeku borba protiv nasilja i moja emisija koju sam vodio je zaustavljena jer je neko rekao da moja emisija decu navodi na loše. Ja sam čist primer koji u javnosti stalno ponavlja, ne nasilje, ne kriminal, već obrazovanje, škola, sport. Filip Car ne sme da me pogleda u oči jer nije hrabar čovek i p**kica je, koja se krije iza rodbine, nisam hteo da se obračunavam sa njim već sam samo hteo da stanem ispred njega da mi kaže sve što je rekao u "Zadruzi" u jednoj svađi sa Majom, gde je stalno ponavljao da mu ja p.k.

- On je u Srbiji nepozvani gost, jer ja kada odem u Hrvatsku ili bilo gde trudim se gde sam da iskažem poštovanje. Nikada nisam nikoga na nacionalnoj osnovi vređao, već sam ljude gledao da li su dobri ili loši. Hoću da klekne na kolena i izvini se za sve laži i klevete, ja ću mu pružiti ruku, pljunuti ga i više ga neću smarati, inače će me uvek imati za vratom. Hoću da mu kažem u lice da je govno, smrad i indijanac, da je bednik, da me nikada nije oblačio - rekao je besno Kristijan

