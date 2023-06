MOGLO JE DA BUDE FATALNO! Pevača na snimanju spota zamalo pregazili KONJI! Sačuvao glavu, ali nije prošao BEZ POVREDE

Pevač Emil Đulović ispričao je u emisiji Puls Srbije anegdotu sa snimanja spota svoje najnovije pesme: "Živi moje milo", gde ga je umalo pregazilo krdo konja.

Režija je pustila deo pesme, a voditelj Ivan Gajić je konstatovao da je pesma jako tužna i da je za "seču vena".

- Jeste, težak je tekst jako. Tekstopisac me je pitao da li sam siguran da sam spreman da otpevam ovu pesmu. Da sam ovu pesmu snimio ranije kada sam bio mlađi, verovatno mi ljudi ne bi poverovali. Kad sam je pustio svojima kod kuće mama mi je rekla: Sina, može li on da promeni ovaj tekst, da ne umreš ti?!" Zaista je jako teška i emotivna - rekao je pevač.

Na snimanju je bilo dosta izazovno jer je temperatura bila jako niska. Jedna devojka morala je da po toj hladnoći uđe u vodu, a Emir je imao umalo fatalan susret sa krdom konja:

- To se snimalo tako da to bude prizor iz mog sna, kao da snimamo mini film. Trebalo je ja da stojim, a da se konji kreću oko mene. Bio sam na poziciji i kada su pustili konje oni su potrčali pravo prema meni. Samo sam sklopio ruke preko lica i gledao kao da sačuvam glavu. Oni su me srećom zaobišli, ali jedan od njih mi je zgazio nogu, što nije bilo nimalo prijatno!

