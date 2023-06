NOVI BOLNI UDARAC ZA EMU RADUJKO! Doživela nasilje na nastupu, a sad je zadesilo i OVO: Pevačica napustila Srbiju!

Mladu pevačicu Emu Radujko gađali su i zviždali joj na nastupu na Music Week festivalu.

Pojedinci iz publike zbog nedoličnog ponašanja na nastupu zgrozili su javnost. Dan nakon incidenta, Emi je ugašen i Instagram profil, koji su joj očigledno prijavili korisnici Instagrama.

- Ne znam šta je problem, moram da proverim šta je u pitanju. Odlazim na put da se malo odmorim - rekla je Radujko, kada su je novinari kontaktirali tim povodom.

Inače, ona je poznata po provokativnom oblačenju i slobodnom ponašanju, zbog čega je često ne meti osuda.

- Ja koliko god pokazivala svoje telo ja ne promovišem nikakav loš život. Ne šaljem poruku ajde sada svi da se opijamo, da živimo ovakav ili onakav život, ja promovišem zdrav život. Ja sam devojka koja trenira, koja je na ishrani, koja stalno to kači i meni je to mnogo važno. Logično je da ću pokazati svoje telo. I znam da sam, koliko god ljudi to poricali po društvenim mrežama, uzor. Uzor sam mnogim devojkama. I to vidim i kada se pojavim u teretani i po tome koliko mi devojaka piše i šta mi govore uživo kada me sretnu, Nekako, od kada sam ja počela toliko da kačim i da promovišem trening i zdrav život mnogo devojaka se uključilo i počelo isto to da radi, tako da mi je stvarno jako drago pa ne obraćam pažnju na sve te negativne komentare - rekla je Ema jednom prilikom.

Kurir.rs/Blic

