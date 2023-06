VOJAŽ I EMA RADUJKO PODGREJALI MAŠTU! Reper oduševljen nakon saznanja da je pratila njegov nastup, pa potkačio Breskvicu!

Na prvoj večeri festivala "Belgrade Music Week" publiku su zabavljali mnogi naši poznati pevači i pevačice, aktuelne e muzike današnjice.

Sve popularniji Mihajlo Veruović Vojaž, odgovarao je novinarima na razna pitanja, nakon nastupa koji je sinoć bio jedan od najupečatljivijih.

foto: Printscreen/Instagram

On je na početku razgovora sa medijima najavio i prvi solistički koncert koji će održati sa kolegom Nuccijem na Sajmu.

- Razmišljali smo o Tašmajdanu, ali nisam želeo da se igram sa vremenom. Zato smo odabrali Sajam. Smatram da još uvek nismo spremni za Arenu! Treba mi još dosta hitova, a onda će se destiti zakucavanje u Areni! Ne plašim se da ne bih napunio taj prostor, nego jednostavano želim da kad se to desiu, bude perfektno, još uvek scenski nisam dovoljno zreo - rekao je Vojaž.

foto: Printscreen

Dosta se govorilo o vezi između Vojaža i Eme Radujko, a ona se na festivalu pojavila samo zbog njega. Na ovo je mladi umetnik reagovao iznenađujuće, kao i na konstataciju da je ona drugarica njegove bivše devojke.

- Stvarno? Nisam ispratio to! Nadam se da je uživala u nastupu, a to što joj je drugarica Breskvica me baš briga, rekao je on.

foto: Printscreen/Instagram, Nataša Milenković

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:33:11 SCENIRANJE 21.05.2023. SANJA MARINKOVIC