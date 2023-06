"PESMU SA ALBINOM SAM MOGLA I SAMA DA OTPEVAM" Pavlovićka bez dlake na jeziku o bivšem saradniku, jednu stvar mu NAJVIŠE ZAMERA

Pevačica Milica Pavlović prokomentarisala je nedavni festival u srpskoj prestonici, na kojem su iz publike flašama i čašama gađali njene kolege, pa se dotakla i nekadašnjeg saradnika Stjepana Jelicu Albina.

- Videla sam za gađanje pevača na festivalu. Dno dna, nevaspitanje, sramota! Naša zemlja je bogata predivnom decom, to su ljudi koji dolaze i na moje nastupe. Mi ovde pričamo o pojedincima koji misle da je to in, nešto što je potrebno da postoji na društvenim mrežama, ja sam užasnuta! Kad sam videla šta su uradili Vojažu, Breskvici, strašno... Da je prošao i moler tom scenom, niko nije zaslužio da ga nego gađa. Zamislite da je nekom izbijeno oko, tad bi tek rekli da je to takastrofa. Treba da postoji kazna! Da im više nikad ne padne na pamet da to urade. Jednom su pogodili devojku u prvom redu na mom nastupu, možda je i meni ta flaša bila namenjena, ali su nju pogodili, trg je neki bio u pitanju. Održala sam tad govor svima, to je strašno - kazala je Milica Pavlović.

foto: Kurir televizija

Pevačica je potom otkrila da li joj je nekadašnji saradnjik Albino, sa kojim ima duet "Šećeru", čestitao na objavljivanju novog albuma.

foto: Petar Aleksić

- Nije mi čestitao, a mogao bi! Svi znamo koliko je teško napraviti album. Treba opravdati očekivanja publike. Obradovalo bi me da mi čestita! Ja, evo, njemu čestitam na svemu što radi, sve je to meni simpatično. Drago mi je da sam prepoznala njegov talenat, tu pesmu sam mogla da kupim i otpevam sama. Htela sam da skrenem pažnju javnosti na njega, on je pretalentovan. Retko ko je poznavao tad njegov rad, htela sam da mu pomognem. Ja se nadam da sam mu pomogla. Danas sigurno mnogi ne bi snimali duete sa njim da nisu čuli pesmu "Šećeru" - istakla je Milica.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

02:06 Milica Pavlović, promocija albuma Lav