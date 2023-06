VODITELJKA (32) ZAPROSILA 36 GODINA STARIJEG POLITIČARA (68) Tasta mlađeg 15 godina upoznao posle 7 godina braka, još se PERSIRAJU

Voditeljka Vesna Marković je zaprosila Predraga Markovića koji je od nje stariji trideset šest godina. Nije joj odgovorio isti dan, već tek ujutru. Njih dvoje rekli su “da” jedno drugom 2015. godine, a nedavno su dobili ćerkicu Jonu. Vesna je svojevremeno za domaće medije ispričala kako je ona zaprosila sadašnjeg muža.

- Ja sam zaprosila njega. Na njegov 60. rođendan, iza ponoći. I mada su oči i osmeh jasno govorili - odgovorio je tek ujutro - ispričala je Vesna jednom prilikom.

foto: Facebook Printscreen/Predrag Marković

- A ako me pitate zašto sam ja njega zaprosila, a ne on mene, po prirodi sam takva da znam šta želim i da se uvek borim za ono do čega mi je stalo. Kada je o Predragu reč, posle našeg prvog susreta na koji sam kasnila 40 minuta (kao i uvek, džentlmenski me je dočekao uz osmeh) i koji se od običnog ćaskanja pretvorio u sudbinski susret, znala sam da je on taj sa kojim mogu svoj život da podelim “i u dobru i u zlu”. Jedan od uslova bio je da izbegnemo javnost. Zato smo i odabrali 26. decembar. Trebalo je da sačuvamo tajnost samo nedelju dana, tokom božićnih i novogodišnjih praznika, i već bi svaka vest o tome izgubila ekskluzivu. Nema ničeg ekskluzivnog u vesti koja bi počela sa „krajem prošle godine...” – ispričala je Vesna jednom prilikom.

foto: Privatna arhiva

Iako je mnogima čudno što je između ovog bračnog para tolika razlika u godinama, Vesna tome ne pridaje veliki značaj. Ona kaže da su čak i ljudi oko njih prihvatili činjenicu da jedno drugom persiraju, baš kao što Predrag i inače sa svima razgovara.

foto: Facebook

- I mene je iznenadilo koliko skoro svi lako prihvataju činjenicu da nas dvoje, kao i tada i sada jedno drugom persiramo. Ljudi su odavno znali da je Predrag na „vi” sa svima, osim sa onima koje poznaje duže od 30 godina i onima koje nimalo ne poštuje. U našem braku, to persiranje ima i dodatnu draž, ali je to naša privatna stvar. Vodimo običan život, naravno, i međusobno smo zahvalni Bogu što nas je spojio. Kada se steknu uslovi planiramo i crkveno venčanje. Dogovor sa vladikom šumadijskim Jovanom, koji nam je prvi dao blagoslov, je da to bude u staroj Karađorđevoj crkvi u Topoli. Ali, dokle god moj muž ima snage da igra fudbal sa ili protiv specijalaca iz „Kobri”, makar i humanitarnim povodima, ne primećujući razliku u godinama - nemamo razloga da žurimo - navela je Vesna.

Inače, Predrag Marković upoznao je posle, ni manje ni više, nego sedam godina braka svog 15 godina mlađeg tasta Vasu. Vesna je slavila rođendan u porodičnom domu gde je Predrag prvi put upoznao njenog oca i sestre. Ponosni tata Predrag Marković već ima sina iz prvog braka, dok mu je sa Vesnom ovo prvo zajedničko dete.

