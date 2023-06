LJUBAVNICA ZAHTEVA DA JOJ SE ANA ĆURČIĆ IZVINI! Anđela: Ona i ne zna kad priča istinu, a kad laže! Ovde su svi DOKAZI PROTIV NJE!

Anđela Đuričić odlučila je da progovori o Ani Ćurčić, sa kojom je bila u šestoj sezoni rijalitija "Zadruga".

- Nas dve nikada nismo funkcionisale. Ona bi meni mogla da se izvini za sve laži koje mi je izgovorila. Sad tek vidim koliko sam bila blaga. Posle svih laži koje je za mene izgovorila. Vani dokazi govore drugačije o svemu tome - rekla je Anđela Đuričić.

foto: Ata Images

- Ne znam ni da li ona sama zna kad priča istinu, a kad laže. Kad već pričaš laž, treba da je ponoviš više puta isto, a ne svaki put da imaš drugačiju priču tog dešavanja - dodala je novopečena voditeljka, pa se prisetila čuvenog trougla iz "Zadruge", u kojem je bila sa Anom i Zvezdanom Slavnićem, te optužbi da je on bio nasilan prema Ćurčićevoj.

foto: Beta/Milan Timotić, Instagram/zvezdan_slavnic, screenshot

- U svakoj vezi je 50:50, nikada nisam zalazila u njihove priče niti su me zanimale. Znam koliko i ostali zadrugari, možda malo više od toga, ali ne bih pričala nikada o tome, jer to je neka njihova intima. Ne zanima me šta će biti, ali ako joj je upropastio život, onda se torta za rođendan ne šalje - istakla je Anđela.

Anđela je nedavno otkrila i da zbog burnog života - često plače.

- Iskeno, svaki dan plačem, a da ne znam ni zašto plačem. Svakodnevno imam te momente, setim se stresnih situacija koje su mi se dešavale i suze same krenu, ali to je prosto normalno. Prihvatila sam to kao fazu kroz koju moram da porđem, mislim da je zdravo da se isplačem, da to izađe iz mene i ode jednom za svagda - rekla je ona tad.

kurir.rs/24sedam