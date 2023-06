"MILAN, RADA I JA MORAMO DA RAZOBLIČIMO PREVARANTE" Vendi spremna na obračun sa estradom! Evo šta ima da poruči glumicama: ŠOK!

Vesna Vukelić Vendi oduševljena je intervjuom Rade Manojlović u kojem je pričala o tome da se okrenula religiji, ali i o drugim temema koje su aktuelne.

U jednom od pitanja novinara Manojlovićevoj je sugerisano da ljudi smatraju da svojim stajlingom sve više podseća na Vukelićevu i nazivaju je naslednicom vašarskih pevača, na šta je ona odgovorila:

- Ja to i želim. Oni moraju da se zapitaju šta je kome cilj?! Hoću da me porede s Vendi jer neko mora da nasledi i šatorsku crtu. Dosta nam je ovih s nivoom, dobro je da ste provalili da baš to želim - rekla je pevačica.

foto: Zorana Jevtić

Pozvali smo Vukelićevu.

- Bravo! Bravo! Sve je odlično objasnila Rada Manojlović! Muka nam je od uštogljenih nepismenih pevača bogoboraca, potrebni su nam upravo ovakvi pametni, verujući i kreativni pevači. Rada je sve objasnila da zna da razlikuje original od falsifikata. Falsifikati su nas upropašćavali godinama. Sitne, proste i preparirane duše! Srbija je zemlja široke duše koja poštuje svoj opanak, ali i štiklu. Štikla na opasku nas je upropastila! To su skorojevići i malograđani, ubice duha i duše - rekla je Vendi.

foto: Privatna Arhiva

Pevačica je potom uporedila svoje zanimanje sa profesijom glumice.

- Pevačice su pametnije od glumica, mogu da ih pojedu za doručak! Prosek pevačicama kvare ove uštogljene, ubice duha i duše! Zbog takvih nas i gledaju popreko! Inače, pevačica zdravog duha mora da bude i dirigent i pevačica i glumica i pobožna jer je ratnik uostalom Bog i voli muziku. On nam je i stvorio muziku, za razliku od glume koju nije stvorio Bog! Zato i nemamo verujućih glumica! Naprotiv, imamo jednu koja se trudi da nam osvetli put svojim buntovnim govorima dok joj je stan pun žaba jer je to totem za prizivanje novca! A ona je sama menjala muževe i muškarce kao ciganin konje - kaže Vukelićeva, pa dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

- Ili druga glumica koja sebe predstavlja da je vernik. Ona se zaglavila samo na rečima prizivanja Gospoda! Bez Jevanđelja, bez Starog Zaveta, bez citata iz žitija nekog svetitelja, kruži po televizijama sa glasom kao da je neko davi, zapomaže: "Gospode, Gospode". Tako da ovakve jedemo za doručak! Još moram da dodam citat iz Svetog Pisma, gde Gospod kaže: "Neće svako ko mi govori "Gospode, Gospode" ući u Carstvo nebesko, već ko ispunjava volju Oca Moga!" Tako da pored totema i sterilnih rečenica zapomaganja, Milan Stanković, Rada Manojlović, naravno i ja i još neki, moramo da idemo u sve dublje brazde i razobličavamo prevarante - zaključila je ona.

Kurir.rs

Bonus video:

04:10 DEJAN SE PRIKLONIO VERI MUHAMEDA KOJI JE BIO ŽENSKAROŠ Vendi: To je greh i bezumlje, Džubril ga je uhvatio za gušu i DAVIO GA!