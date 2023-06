HITNO OGLAŠAVANJE DARKOVE BIVŠE ŽENE! Nakon vesti da njenog dečka juri NEMAČKA POLICIJA, Jasmina momentalno reagovala!

Pevač Darko Filipović razveo se nakon 12 godina braka sa Jasminom, sa kojom ima ćerku Nastju.

Kako je Darko naveo, Jasmina ga je varala sa njihovim prijateljem, za šta je on saznao tek nakon nekog vremena. Jasmina nije želela da komentariše ove navode, a od tada se u javnosti pojavljuju razne informacije o njoj.

foto: Printscreen/Instagram

Kako "Alo" piše, za njenim novim partnerom, nekadašnjim ljubavnikom, navodno traga nemačka policija. Navodi se da je učestvovao u velikoj pljački, kada je nestalo preko milion evra.

Na ove navode prvo se oglasio Filipović, koji je želeo da ostane van tog skandala.

- Ne zanima me ta priča, ni osoba iz moje prošlosti. Sve što me interesuje jesu moja ćerka Nastja, njeni interesi, potrebe, sreća i budućnost, kao i posao kojim se bavim i po kojem sam poznat. Skandali me nikada nisu ni pratili ni zanimali, pa tako ni ovoga puta ne želim da budem deo tračeva i čaršijskih ogovaranja - rekao je za Alo! Darko Filipović.

foto: Kurir Televizija

Za domaće medije nešto kasnije se oglasila i Jasmina koja je oštro demantovala sve navode.

- Netačne informacije ne želim da komentarišem - rekla nam je bivša pevačeva supruga.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

02:10 MISLIO SAM DA SAŠA POPOVIĆ MALTRETIRA LJUDE! Darko Filipović prokomentarisao prvu sezonu ZG, a onda otkrio ŠTA DANAS RADI